Asmel lancia il Maxi-Avviso 2025: nuove opportunità di lavoro negli Enti Locali per laureati e diplomati

La procedura Elenco di idonei, introdotta dal DL Reclutamento, permette infatti di concludere le assunzioni in sole 4-5 settimane

COSENZA – È stato pubblicato su InPA il quarto Maxi-Avviso ASMEL per la formazione e aggiornamento di 37 elenchi di idonei alle assunzioni negli Enti Locali. Si tratta della più estesa procedura aggregata di selezione per laureati, diplomati e operai specializzati (ex categorie D, C, e B), che consente agli Enti di assumere a tempo indeterminato, determinato e stagionale con modalità snelle, trasparenti e a misura di territorio.

La procedura Elenco di idonei, introdotta dal DL Reclutamento, permette infatti di concludere le assunzioni in sole 4-5 settimane, tramite interpelli semplificati rivolti esclusivamente ai candidati iscritti negli elenchi, evitando le lungaggini dei concorsi tradizionali.

ASMEL invita i Comuni aderenti a promuovere attivamente la partecipazione dei cittadini del proprio territorio alle selezioni. L’obiettivo è valorizzare le competenze locali e favorire l’incontro diretto tra le professionalità presenti nei territori e i fabbisogni degli enti, per costruire una Pubblica Amministrazione radicata e in grado di garantire continuità e qualità nei servizi.

«Mettere in relazione Comuni e persone che già vivono e conoscono il territorio – afferma il Presidente ASMEL, Giovanni Caggiano – significa costruire una PA più vicina ai bisogni reali e con minori rinunce nelle assunzioni. È una visione alternativa al modello centralizzato che privilegia il benessere delle persone e la valorizzazione dei legami di comunità. Non solo semplificazione procedurale, ma anche qualità del lavoro pubblico e stabilità per i territori

Dal lato operativo, la procedura si conferma semplice e digitale per i candidati, con prove preselettive da remoto e la possibilità di scegliere liberamente a quali interpelli partecipare una volta idonei, anche privilegiando i Comuni vicini alla propria residenza. Gli Enti, dal canto loro, possono attivare mini-concorsi su misura in base ai profili effettivamente richiesti, come dimostrano le due nuove figure inserite nell’Avviso 2025: Addetto Biblioteca e Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico.

Le candidature al Maxi-Avviso ASMEL 2025 saranno aperte dal 15 al 30 settembre sulla piattaforma www.asmelab.it.

