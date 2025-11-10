Spesa farmaceutica in aumento e raddoppio degli psicofarmaci nei minori: i dati OsMed 2024

ROMA – Tra i dati che emergono quello dell’aumento dell’uso degli psicofarmaci nei minori. In generale cresce la spesa farmaceutica in Italia. Nel 2024 il valore totale raggiunge i 37,2 miliardi di euro, con un incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente, secondo il Rapporto OsMed 2024 sull’uso dei medicinali in Italia, realizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). L’aumento non è legato a maggiori consumi, rimasti stabili a 1.895 dosi ogni 1.000 abitanti al giorno, ma soprattutto all’introduzione di terapie innovative e ad alto costo rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale.

La spesa pubblica rappresenta il 72% del totale, pari a 26,8 miliardi di euro (+7,7%), mentre quella a carico dei cittadini scende a 10,2 miliardi (-4,6%). Nell’ambito della spesa pubblica, i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie raggiungono i 17,8 miliardi (+10%), mentre la spesa territoriale, cioè quella per le farmacie, ammonta a 13,7 miliardi (+5,1%). I farmaci più consumati restano quelli cardiovascolari, ma la maggiore spesa è concentrata sui farmaci antitumorali, che nel 2024 valgono 8,2 miliardi di euro.

Tra i trend principali, il Rapporto segnala l’aumento delle terapie avanzate, con 12 nuovi farmaci rimborsati, dei farmaci orfani (che assorbono l’8,3% della spesa pubblica) e dei farmaci innovativi, con 46 nuovi prodotti introdotti tra il 2022 e il 2024.

Psicofarmaci ai minori

Un dato emergente riguarda l’uso degli psicofarmaci nei minori, che in meno di 10 anni è più che raddoppiato: dallo 0,26% dei bambini e adolescenti nel 2016 allo 0,57% nel 2024, pari a 1 minore su 175. La fascia 12-17 anni registra il consumo più alto, con 1 ragazzo su 98 che assume farmaci per la salute mentale, principalmente antipsicotici, antidepressivi e farmaci per l’ADHD. L’aumento è in linea con tendenze internazionali, legate anche alle conseguenze della pandemia sulla salute mentale dei più giovani. Nonostante ciò, l’Italia mantiene valori più bassi rispetto ad altri Paesi europei e extraeuropei, come Francia e Stati Uniti.

Il Rapporto evidenzia inoltre che i prezzi dei farmaci in Italia restano più bassi della media europea (-62,5%), pur garantendo una disponibilità di prodotti maggiore rispetto a molti Paesi. La spesa pro capite italiana si attesta a 672 euro (627 depurando gli effetti del payback), in linea con la media europea, inferiore a Germania, Austria e Belgio, ma superiore a Portogallo, Svezia e Gran Bretagna.

Secondo il presidente Aifa, Robert Nisticò, «è fondamentale promuovere il consumo di farmaci generici, l’aderenza alle terapie, l’appropriatezza prescrittiva e l’uso ottimale delle risorse disponibili, per garantire innovazione e migliori opportunità di cura nel rispetto della sostenibilità del servizio sanitario nazionale».