Ruba smartwatch e cintura a una turista canadese duranti i controlli. Poi sale sul volo per Torino: arrestato

REGGIO CALABRIA – Ha approfittato di un momento di distrazione di una turista canadese durante i controlli di sicurezza in aeroporto, rubandole uno smartwatch e una cintura in cuoio. Poi si è diretto verso l’imbarco di un volo per Torino, convinto di averla fatta franca. Ma il tentativo di partire con la refurtiva è durato poco: il giovane è stato individuato e arrestato dagli agenti della Polizia di Frontiera dell’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria.

Ruba smartwatch e cintura durante i controlli di sicurezza

Il protagonista della vicenda è un 26enne originario di Cinquefrondi, nella Piana di Gioia Tauro, ora accusato di furto aggravato. L’allarme è scattato quando la turista, accortasi della sparizione dei suoi effetti personali, ha chiesto aiuto al personale di sicurezza. Grazie all’immediata visione delle immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno individuato il ladro mentre si allontanava rapidamente con la refurtiva, pochi istanti dopo averla sottratta dalle vaschette del controllo ai raggi X. A quel punto, la Polizia ha disposto la sospensione momentanea delle procedure di decollo per bloccare il velivolo già pronto a partire.

Bloccato a bordo di un aereo per Torino e arrestato

Il 26enne è stato rintracciato a bordo dell’aereo diretto verso la città piemontese e fatto scendere. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato all’interno della sua borsa sia lo smartwatch che la cintura rubata, poi restituiti alla legittima proprietaria. Dopo l’arresto, il giovane è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, e per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.