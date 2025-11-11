INPS e INAIL assumono: 448 posti a tempo indeterminato come Ispettori di Vigilanza 2025 – BANDO

COSENZA – Ispettori di Vigilanza 2025 Inps Inail: è stato pubblicato ufficialmente il bando di concorso congiunto INPS–INAIL 2025 per l’assunzione di 448 Ispettori di Vigilanza 2025 a tempo indeterminato. L’avviso è disponibile sul Portale inPA e sui siti istituzionali di INPS e INAIL. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino alle ore 23:59 del 10 dicembre 2025.Gli ispettori di vigilanza svolgeranno un ruolo strategico nella tutela dei lavoratori, nella vigilanza contributiva e nel controllo sul rispetto delle normative in materia di lavoro e sicurezza.

Ispettori di Vigilanza Inps Inail 2025: I posti disponibili

Il concorso (QUI IL BANDO) prevede la selezione di 355 ispettori per l’INPS e 93 per l’INAIL, con una distribuzione dei posti su tutto il territorio nazionale. Tra le regioni con il maggior numero di assunzioni figurano Veneto (47 posti INPS), Emilia-Romagna (44) e Lombardia (42). Per l’INAIL, i territori con più posizioni aperte sono Lombardia (13), Lazio (12) e Veneto (9). Ma ci sono posti anche in Calabria

Numero posti INPS

Abruzzo 8 unità

Basilicata 17 unità

Emilia-Romagna 44 unità

Friuli-Venezia Giulia 12 unità

Lazio 19 unità

Lombardia 42 unità

Marche 4 unità

Molise 3 unità

Piemonte 40 unità

Puglia 25 unità

Sardegna 23 unità

Sicilia 16 unità

Toscana 28 unità

Trentino-Alto Adige 20 unità

Umbria 7 unità

Veneto 47 unità

Numero di posti INAIL

D.R. Piemonte 5 unità

Sede Reg. Aosta 1 unità

D.R. Lombardia 13 unità

D.P. Trento 1 unità

D.R. Veneto 9 unità

D.R. Liguria 3 unità

D.R. Emilia-Romagna 7 unità

D.R. Toscana 6 unità

D.R. Umbria 1 unità

D.R. Marche 1 unità

D.R. Lazio 12 unità

D.R. Abruzzo 3 unità

D.R. Molise 2 unità

D.R. Campania 8 unità

D.R. Puglia 7 unità

D.R. Basilicata 2 unità

D.R. Calabria 5 unità

D.R. Sicilia 3 unità

D.R. Sardegna 4 unità

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti principali:

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

o di uno Stato membro dell’Unione Europea; Maggiore età e pieno godimento dei diritti civili e politici ;

e ; Idoneità fisica alle mansioni previste;

alle mansioni previste; Nessuna condanna o destituzione da precedenti impieghi pubblici;

Laurea in una delle seguenti classi: Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), Scienze economiche (L-33), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), o titoli equiparati (inclusi lauree magistrali e specialistiche in discipline economiche, giuridiche e sociali).

Per i titoli conseguiti all’estero è prevista l’ammissione con riserva, con obbligo di presentare la domanda di riconoscimento del titolo entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale. Ogni candidato può presentare domanda per una sola Regione e per una sola posizione tra quelle messe a bando (INPS o INAIL).

Modalità di presentazione della domanda

Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.inpa.gov.it, autenticandosi con SPID, CIE, CNE o eIDAS.

È necessario essere in possesso di un indirizzo PEC personale o di un domicilio digitale. Il sistema rilascerà una ricevuta che certifica l’avvenuta presentazione della domanda. Non saranno accettate istanze trasmesse oltre il termine previsto. Scadenza per l’invio delle domande: 10 dicembre 2025, ore 23:59.

Titolo di studio richiesti

Lauree Triennali (L):

L-14 Scienze dei servizi giuridici

L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale

L-33 Scienze economiche

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Diplomi di Laurea Vecchio Ordinamento (DL):

Giurisprudenza

Economia e commercio

Scienze politiche

Lauree Specialistiche (LS) e Magistrali (LM):

22/S o LMG/01 Giurisprudenza

102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica

64/S o LM-56 Scienze dell’economia

84/S o LM-77 Scienze economico-aziendali

57/S o LM-87 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali

60/S o LM-52 Relazioni internazionali

70/S o LM-62 Scienze della politica

71/S o LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

88/S o LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo

89/S o LM-88 Sociologia e ricerca sociale

99/S o LM-90 Studi europei

Prove d’esame e prospettive di carriera

Il concorso prevede prove selettive che valuteranno le competenze giuridiche, economiche e amministrative dei candidati. L’inquadramento nell’Area dei Funzionari garantirà stabilità contrattuale e prospettive di crescita professionale, con un ruolo di responsabilità nei controlli e nella vigilanza sul territorio. La procedura concorsuale si articola in una prova scritta , una prova orale e una fase di valutazione dei titoli. Per l’espletamento della prova scritta, ferme le competenze della commissione esaminatrice, ci si avvarrà di qualificati enti pubblici o privati.

La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 70 punti, così ripartiti:

a) 30 per la prova scritta;

b) 30 per la prova orale;

c) 10 punti per i titoli.

Dove consultare il bando e presentare la domanda

Il testo completo del bando è disponibile su: