Lettieri (PD): “potenziamo l’Annunziata, il nuovo Policlinico non può essere un alibi per smantellare la sanità cosentina”

COSENZA – Matteo Lettieri, segretario provinciale del Partito Democratico di Cosenza, interviene sulla drammatica situazione della sanità calabrese.

“Ancora oggi si muore in Calabria di malasanità. Non possiamo accettare che la soluzione ai problemi sanitari di oggi sia un ospedale che si farà tra cinque o dieci anni. Occorre agire subito sull’Annunziata, garantire una visione di sviluppo per l’area Sud e rispettare gli standard nazionali, per fermare la mobilità passiva e investire qui, in Calabria, gli oltre 320 milioni di euro che ogni anno vengono spesi in favore delle altre regioni.