Droga nascosta nel pesce surgelato, oltre 175 chili di cocaina purissima intercettata al porto di Gioia Tauro

GIOIA TAURO (RC) – Una partita di cocaina purissima di oltre 175 chilogrammi. È quanto ha sequestrato al porto di Gioia Tauro nelle scorse ore il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria, unitamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro.

Tre i container selezionati e sottoposti ad accurate ispezioni, due dei quali erano provenienti dall’America Latina, destinati in Italia e nei Paesi dell’Europa dell’Est, che trasportavano rispettivamente polpo e gamberi surgelati. I container bloccati sono stati prima sottoposti ad una approfondita scansione radiogena, utilizzando le sofisticate apparecchiature scanner in dotazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Poi si è passati ad un’accurata ispezione con l’ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro. All’esito dei controlli, sono stati scoperti e sequestrati 154 panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 175 chilogrammi, che erano stati abilmente occultati all’interno dei contenitori, nel tentativo di superare i penetranti controlli doganali e di polizia sistematicamente effettuati presso l’area portuale di Gioia Tauro.

L’operazione va inquadrata in un più complesso e articolato piano di interventi predisposto su tutta l’area portuale gioiese, con l’intensificazione delle ispezioni e dei controlli, con lo scopo di individuare, tra le migliaia di container movimentati giornalmente, quelli utilizzati dai sodalizi criminali per occultare lo stupefacente. Il sequestro ha impedito la distribuzione sui mercati di spaccio di una partita di cocaina che avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali un cospicuo introito, stimato in circa 30 milioni di euro.