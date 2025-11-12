Provincia
BUONVICINO: CADE LA GIUNTA
Dimissioni del sindaco di Buonvicino: il prefetto scioglie il Consiglio Comunale
Il Prefetto di Cosenza, Padovano, ha sospeso la Giunta Comunale dopo la decisione di Angelina Barbiero, divenuta irrevocabile
BUONVICINO (CS) – La sindaca di Buonvicino, Angelina Barbiero, lo scorso 21 ottobre ha formalizzato le proprie dimissioni attraverso un documento ufficiale. La prima cittadina, in un video postato sui social. aveva già spiegato ai cittadini le ragioni della sua scelta, riconducibili – secondo quanto emerso – a contrasti interni all’amministrazione.
Oggi il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha sospeso il Consiglio comunale di Buonvicino, data la decisione di dimissioni del sindaco divenuta irrevocabile l’11 novembre. Per effetto di tali dimissioni, si è realizzata la fattispecie di cui all’art. 141, comma 1, lett.b, n. 2 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. Con il citato provvedimento il Prefetto, sussistendo i motivi di grave ed urgente necessità connessi all’impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli Organi elettivi, ha incaricato della provvisoria gestione del Comune la dott.ssa Giovanna Tangari, Viceprefetto aggiunto in servizio presso questa Prefettura, conferendo alla stessa i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta Comunale.
