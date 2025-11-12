COSENZA – Sono tre i distributori automatici che erogavano bevande alcoliche, anche in orario notturno, che sono stati sequstrati in tre distinti Comuni della Provincia di Cosenza dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, nell’ambito di specifici controlli economici del territorio.

In base alle norme vigenti, infatti, la somministrazione automatica di bevande alcoliche è vietata nella fascia oraria compresa tra mezzanotte e le sette del mattino. Una norma volta a frenare fenomeni di degrado, risse, incidenti stradali e rischi seri per la salute che spesso viene alimentata proprio dalla vendita incotrollata di bevande alcoliche.

I tre distributori risultati non conformi alla normativa vigente in quanto erogavano proprio le bevande alcoliche anche nella fascia oraria notturna non consentita, sono riconducibili ad un unico soggetto economico. Nei confronti del gestore sono state così applicate le prescritte sanzioni amministrative fino ad un massimo di 90mila euro.

I finanzieri della Compagnia di Paola e della Tenenza di Cetraro, attuando le direttive di servizio che hanno già permesso di riscontrare irregolarità della specie in altre località, hanno verificato diversi distributori automatici di cibi e bevande, posizionati nel territorio di competenza, ponendo particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla vendita di alcolici.