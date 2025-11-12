Ritardi nei rimborsi per l’assistenza ai disabili: l’appello disperato delle famiglie di Cosenza

COSENZA – Diverse famiglie da Cosenza segnalano criticità nell’attuazione del programma Home Care Premium (HCP) 2025–2028, il progetto dell’INPS destinato a sostenere le persone con disabilità e i loro caregiver. La segnalazione, inviata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e per conoscenza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, evidenzia ritardi nei pagamenti e riduzione dei servizi disponibili.

Secondo quanto riportato alla nostra redazione, i rimborsi relativi alle spese sostenute per il personale di assistenza (badanti) risultano con un ritardo di circa quattro mesi rispetto alle anticipazioni effettuate dalle famiglie. “Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcun pagamento relativo al programma HCP 2025–2028 – scrivono i firmatari della segnalazione – e abbiamo dovuto anticipare personalmente le spese, con gravi difficoltà economiche”.

Oltre ai ritardi nei rimborsi, le famiglie lamentano l’esclusione di alcuni servizi precedentemente previsti nei bandi HCP passati, ritenuti fondamentali per il benessere e la qualità della vita dei loro familiari. Tali modifiche, sottolineano, creano incertezza e compromettono la continuità dell’assistenza.

Le richieste avanzate dalle famiglie includono:

Chiarimenti ufficiali sulle modalità e i tempi di pagamento dei contributi previsti dal bando HCP 2025–2028; Accelerazione delle procedure di erogazione da parte dell’INPS per ridurre i tempi di attesa e le difficoltà economiche; Riconsiderazione dei servizi esclusi nei nuovi bandi, per garantire un sostegno equo e adeguato alle esigenze dei beneficiari.

Le famiglie interessate dichiarano di aver contattato più volte l’INPS, ricevendo risposte generiche e senza indicazioni precise sui tempi di pagamento. “Siamo esasperati da questa situazione e non siamo più in grado di sostenere ulteriori anticipi di denaro – si legge nella comunicazione – chiediamo un intervento immediato per la liquidazione delle somme dovute”.

La segnalazione sottolinea l’urgenza di un intervento da parte delle istituzioni per garantire continuità e affidabilità al servizio Home Care Premium, essenziale per migliaia di persone con disabilità e per le loro famiglie.