Scoperta shock a Pietrapaola, bara abbandonata in discarica: disposti controlli nel cimitero

PIETRAPAOLA (CS) – Dopo il grave episodio verificatosi nei giorni scorsi sul territorio comunale, con il ritrovamento di una bara in una vecchia discarica in disuso, l’Amministrazione comunale segue con la massima attenzione l’evolversi degli eventi, confermando la massima collaborazione con la Procura della Repubblica di Castrovillari e con le forze dell’ordine impegnate a fare piena luce sull’accaduto. È quanto ribadisce il Sindaco Manuela Labonia invitando la comunità al rispetto delle norme giuridiche generali che regolano i luoghi sacri dedicati alla memoria dei defunti.

In attesa della nuova organizzazione cimiteriale, già in fase di definizione, il Primo cittadino ha emanato un avviso pubblico che regolamenta ogni attività all’interno del cimitero comunale. D’ora in avanti, qualsiasi intervento – lavori edilizi, manutenzioni, tumulazioni, estumulazioni o altre operazioni relative alle sepolture – potrà essere eseguito solo previa autorizzazione comunale. Le attività dovranno essere svolte esclusivamente da ditte specializzate e regolarmente autorizzate, nel pieno rispetto delle norme di polizia mortuaria e sicurezza pubblica.

L’Amministrazione comunale, quindi, richiama tutti i cittadini alla massima collaborazione e al rispetto scrupoloso delle disposizioni emanate, volte a garantire ordine, decoro e sicurezza nel cimitero. Un impegno condiviso – conclude Labonia – che rafforza il senso civico e la dignità dei luoghi di memoria della comunità pietrapaolese.