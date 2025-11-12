Rossano, mamma investita sulle strisce pedonali davanti alla scuola: trasferita in ospedale

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Dramma sfiorato questa mattina allo Scalo di Rossano dove una donna è stata investita sulle strisce pedonali. La mamma aveva appena accompagnato il figlio a scuola quando, intorno alle 8.30, in via Escrivà, a pochi passi dal complesso scolastico, si è verificato l’impatto.

Secondo le prime informazioni, infatti, la donnna si trovava in prossimità delle strisce pedonali quando è stata colpita da un’auto che si è subito fermata. A prestare soccorso, secondo quanto emergerebbe dai primi riscontri, proprio il conducente dell’auto e altri genitori presenti sul posto che come la signora avevano accompagnato i figli a scuola.

L’impatto è stato forte, da quanto emergerebbe, la mamma avrebbe riportato un ematoma alla testa. Immediatamente è stato allertato il 118 che ha trasportato la donna al pronto soccorso di Rossano per gli accertamenti del caso. Sul posto anche la polizia municipale, che ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.