quicosenza

isole eologiche interrate
Area Urbana 6 ore fa

A Castrolibero le Isole Ecologiche Interrate: per una città più sostenibile e attenta all’ambiente

Le nuove isole, collocate in diversi punti del territorio comunale, rappresentano un sistema moderno ed efficiente per la raccolta differenziata
carlo guccione carlo guccione
Area Urbana 9 ore fa

“Cosenza non si tocca”: Comitato “No Scippo” attacca Guccione e lo sfida ad un confronto pubblico
Cittadini preoccupati
moltalto uffugo moltalto uffugo
Area Urbana 14 ore fa

Montalto Uffugo: furti e segnalazioni di persone sospette in giro per i quartieri
Università
Unical Daniele Maselli
Area Urbana 14 ore fa

All’Unical un’autorità nazionale della cardiochirurgia: arriva Daniele Maselli
Rimpasto di Giunta
Cosenza: verso il rimpasto di giunta. Il PD di Adamo all’assalto, nel mirino Battaglia e Covelli
Area Urbana 15 ore fa

Cosenza: verso il rimpasto di giunta. Il PD di Adamo all’assalto, nel mirino Battaglia e Covelli
mensa
Area Urbana 16 ore fa

Rende, fino al 100% di rimborso per la mensa scolastica: arrivano i voucher per 500 famiglie
Provincia

frascineto
Provincia 5 ore fa

Frascineto premia i giovani meritevoli: torna la borsa di studio “Luigi Angelo Bellusci”

Il riconoscimento del valore di 1.000 euro è destinato a studenti eccellenti iscritti all’università. Le domande dovranno essere presentate entro...
parco inclusivo luzzi 01 parco inclusivo luzzi 01
Provincia 11 ore fa

A Luzzi nasce “Un Parco per Amico”: rigenerazione urbana, bellezza e sicurezza
caserma carabinieri crosia caserma carabinieri crosia
Provincia 13 ore fa

Caserma dei carabinieri a Crosia, la minoranza al sindaco «promesse vuote»
Chef Barbieri in Calabria
bruno barbieri sila
Provincia 14 ore fa

Bruno Barbieri, “4 Hotel” racconta la Sila tra gusto, accoglienza e natura: “si mangia da Dio”
Asilo nido morano calabro lavori
Provincia 1 giorno fa

Morano: al via i lavori per costruire il nuovo asilo nido, un edificio moderno e proiettato al futuro
Longobucco
Provincia 1 giorno fa

“In viaggio tra grotte e misteri”, Longobucco scommette sul turismo lento
Ionio

telecardiologia - Amendolara telecardiologia - Amendolara
Ionio 11 ore fa

Ad Amendolara il progetto “TeleSalute” per garantire il servizio di Telecardiologia
Carcere di Rossano Carcere di Rossano
Ionio L'intervento del Sindacato 12 ore fa

Rossano, rimossa la dirigente della Polizia Penitenziaria: «comando azzerato e decisione lampo del DAP»
giubileo giubileo
Ionio 12 ore fa

Giubileo mondo educativo, la Diocesi Rossano-Cariati e “La speranza che riempie il vuoto”
Ionio BOOM DI AGRUMI 1 giorno fa

Cosenza regina delle clementine: dalla piana di Sibari arriva oltre la metà della produzione italiana
Camminata tra gli Olivi Camminata tra gli Olivi
Ionio 2 giorni fa

A Corigliano Rossano la “Camminata tra gli olivi”, con un messaggio forte: “Coltiviamo la Pace”
caserma-carabinieri-Mirto-Crosia caserma-carabinieri-Mirto-Crosia
Ionio 2 giorni fa

Caserma dei Carabinieri a Crosia a rischio? La sindaca: “A breve i risultati nero su bianco”

Tirreno

Tirreno 2 giorni fa

Falso ideologico per rinnovo della patente nautica, assolto 41enne del Cosentino
San Lucido fiamme distributore San Lucido fiamme distributore
Tirreno ATTIMI DI PAURA 3 giorni fa

Tragedia sfiorata a San Lucido, accendono la sigaretta mentre fanno benzina: fiamme in un distributore
Tirreno L'INCIDENTE 4 giorni fa

Violento impatto tra due auto sulla SS18 nel Cosentino, tre feriti: donna trasportata all’Annunziata
Violenza, donna minacce soprusi Violenza, donna minacce soprusi
Cronaca L'incubo 4 giorni fa

Paola, condannato marito padrone a 9 anni e 8 mesi. Anni di orrore e violenze tra le mura domestiche
Buonvicino sindaca dimissioni Buonvicino sindaca dimissioni
Tirreno 4 giorni fa

Crisi nel Comune di Buonvicino, la sindaca Angelina Barbiero ha rassegnato le dimissioni
carabinieri ambulanza 118 notte carabinieri ambulanza 118 notte
Cronaca Incidente mortale 5 giorni fa

Tragico impatto sulla Statale 18 a Scalea: ciclista investito e ucciso da un’auto

Focus

Ponte stretto Ponte stretto
Focus 3 giorni fa

Ponte sullo Stretto: al via le selezioni per migliaia di assunzioni in Calabria e Sicilia
Area Urbana CIFRE DA URLO 3 giorni fa

Influencer, incassi da capogiro fra regole occulte e guadagni milionari: a Cosenza l’ultimo caso
vaglio lise crollo vaglio lise crollo
Area Urbana CROLLO IN STAZIONE 1 settimana fa

Vaglio Lise, la stazione ferma su un binario morto: dopo il degrado arrivano i crolli
Area Urbana LA GRANDE SETE 1 settimana fa

Cosenza e l’acqua che non c’è: disagi 365 giorni l’anno. Reti colabrodo, cambiamenti climatici e pochi investimenti
unical unical
Area Urbana 2 settimane fa

World University Rankings 2025, l’Unical è tra le migliori università del mondo
timelaps legnochimica 2002-2025 timelaps legnochimica 2002-2025
Area Urbana 3 settimane fa

Inquinamento a Rende: come sono “scomparsi” i laghi della Legnochimica – VIDEO

Video

anas studenti green island anas studenti green island
Area Urbana 1 giorno fa

Mobilità sostenibile e innovazione: l’Unical visita la Green Island Anas di Contessa Soprana
verita-per-salvatore iaccino verita-per-salvatore iaccino
Area Urbana LA PROTESTA 2 giorni fa

Basta morti di malasanità: Cosenza protesta e chiede ispezioni nelle cliniche psichiatriche (VIDEO)
A Camigliatello, il Campus Montagna su sport e inclusione nell’Autunno Silano A Camigliatello, il Campus Montagna su sport e inclusione nell’Autunno Silano
Provincia Sport e Inclusione 2 giorni fa

A Camigliatello, il Campus Montagna su sport e inclusione nell’Autunno Silano
influencer - guardia di finanza cosenza influencer - guardia di finanza cosenza
Area Urbana Evasione fiscale 3 giorni fa

Giovane influencer di Cosenza guadagna oltre 200mila euro in due anni, ma non li dichiara al Fisco
sila piste da sci camigliatello sila piste da sci camigliatello
Area Urbana Interventi Arsac 4 giorni fa

In Sila sempre meno neve: Arsac punta sull’innevamento artificiale

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

