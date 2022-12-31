quicosenza

L’uomo, 65 anni, avrebbe accusato un malore mentre era su Corso Mazzini. Inutili i tentativi di rianimarlo: è morto all’ospedale...
Oltre 45 maestri cioccolatieri da tutta Italia e dall’estero, migliaia di visitatori e la presenza di ospiti d’eccezione come Josephine...
L’uomo era latitante dal febbraio 2024 ed è stato arrestato a Castrolibero, in un’operazione congiunta di Guardia di Finanza, Carabinieri...
Le nuove isole, collocate in diversi punti del territorio comunale, rappresentano un sistema moderno ed efficiente per la raccolta differenziata
Il riconoscimento del valore di 1.000 euro è destinato a studenti eccellenti iscritti all’università. Le domande dovranno essere presentate entro...
L’iniziativa promossa da SIDeMaST coinvolgerà anche Catanzaro e Cosenza. Aperte le visite anche agli adolescenti. In Calabria oltre 10mila persone convivono con la malattia
Successo importante per il Cosenza allenato da mister Buscé. Vittoria dei Lupi convincente, autori dei gol praticamente imprendibili
Nel 2024 meno di 370mila nati e minimo storico di 1,18 figli per donna. Si diventa madri sempre più tardi, mentre l’età pensionabile è destinata a...
A Catanzaro il punto sull’attuale situazione e i progetti futuri per la famigerata Statale 106. Attese novità sui finanziamenti e lo stato dei lavori
Tra i massimi esperti delle tecniche mini invasive, Maselli entrerà a far parte del corpo accademico dell'Ateneo di Rende come professore straordinario e opererà all’ospedale di...
Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani elogia gli alunni della Scuola Primaria di San Mauro Marchesato per l’eccezionale risultato: “Un esempio di cittadinanza digitale, dialogo...
Lo chef e conduttore tra i boschi e le montagne della Sila per una nuova puntata del celebre format sull’ospitalità italiana. “Non solo mare: qui c’è...
Francesco Toscano, candidato presidente della Regione Calabria «noi resteremo qui, a fare opposizione dura e senza sconti a Occhiuto e al suo governo regionale»
Adamo può contare su un altro alleato, l’ormai defenestrato ex capo di gabinetto del sindaco, Luigi Incarnato
