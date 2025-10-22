Segnala una notizia

Violento impatto tra due auto sulla SS18 nel Cosentino, tre feriti: donna trasportata all’Annunziata

Tirreno

L'INCIDENTE

L’incidente è avvenuto al confine tra Paola e Fuscaldo, probabilmente a causa del manto stradale bagnato. Sul posto la Polizia ed i sanitari del 118

PAOLA (CS) – Due auto si sono scontrate in un violento impatto sulla SS18, al confine tra Paola e Fuscaldo, probabilmente a causa del manto stradale bagnato. A quanto si apprende sarebbero tre le persone rimaste ferite, di cui una grave. Si tratta di una donna che è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e diversi mezzi della Polizia stradale per i rilievi del caso. Al momento le cause dell’incidente non sono chiare e dunque restano da stabilire. Il traffico sull’arteria che corre lungo il Tirreno Cosentino, per via dello scontro, è rallentato.

