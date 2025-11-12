Il Cosenza Calcio seleziona nuovi steward per la gestione e la sicurezza nello stadio

COSENZA – Il Cosenza Calcio ha avviato una selezione di personale da formare per ricoprire il ruolo di steward, figure fondamentali per la gestione della sicurezza e dell’accoglienza durante le partite allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”.

In una breve nota ufficiale, la società rossoblù ha comunicato l’apertura delle candidature, rivolte a uomini e donne con età compresa tra i 18 e i 40 anni. Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso della patente di guida e di un diploma o laurea, preferibilmente in discipline informatiche, pedagogiche o giuridiche. Le candidature dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo: sicurezza@cosenzacalcio.it

La vertenza con i vecchi steward non pagati

Gli steward rappresentano una componente essenziale e obbligatoria per tutte le società professionistiche per garantire ordine, sicurezza e supporto ai tifosi durante gli eventi sportivi. Ma a Cosenza da tempo c’è un contezioso aperto proprio tra queste figure e la società, visto che molti di quelli che hanno ricoperto questo ruolo negli anni passati, avanzano diverse spettanze per partite non pagate dalla società (anche le hostess). Alcuni di loro, manifestarono in centro a Cosenza per le retribuzioni (da ottobre 2023 a maggio 2024), mentre altri avevano rinunciato ad effettuare servizio all’interno dello stadio, tanto che il Cosenza si è spesso dovuto affidare a personale da fuori provincia e anche da fuori regione. La società ad oggi, fa sapere che con il piano di riconciliazione proposto agli operatori, ha quasi chiuso tutte le vertenze rispetto a quanto avanzato.