Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Cosenza sportiva piange Giuseppe Milicchio, addio alla storica voce del calcio rossoblù

Sport

giornalismo in lutto

Cosenza sportiva piange Giuseppe Milicchio, addio alla storica voce del calcio rossoblù

È morto questa notte il giornalista sportivo e storico radiocronista Giuseppe Milicchio. Una vita per il Cosenza: ne ha raccontato successi e delusioni andando su e giù per l’Italia
Marco Garofalo

Pubblicato

3 ore fa

il

Giuseppe Milicchio

COSENZA – Lutto nel mondo del giornalismo sportivo cosentino e calabrese. Si è spento nella notte a 64 anni Giuseppe Milicchio, storico radiocronista e giornalista che per decenni ha raccontato, con passione, amore e competenza, le vicende del Cosenza Calcio. La notizia della sua morte ha profondamente scosso la città e il mondo dei tifosi rossoblù. Tutti lo ricordano come “la voce” del Cosenza che ha accompagnato intere generazioni di appassionati.

Milicchio aveva iniziato la sua carriera a metà degli anni settanta, muovendo i primi passi nel giornalismo radiofonico locale a Radio Montescuro. Da lì, la sua voce divenne presto familiare a tutti gli amanti del pallone cosentino. Negli anni Ottanta cominciò a seguire stabilmente le partite del Cosenza Calcio, raccontandole in diretta attraverso le frequenze delle radio cittadine, quando ancora le PayTV erano lontane a venire e la passione per il calcio si viveva soprattutto attraverso le radiocronache: a casa, in auto o per strada. Lui che macinava chilometri per seguire quei due colori. Chi lo conosceva sapeva che era capace di guidare per ore e ore e potava il suo racconto a Cosenza dai campi più disparati D’Italia.

Dalla curva al microfono: il cuore rossoblù di Giuseppe Milicchio

Con il suo tono caldo e coinvolgente e quell’indimenticabile reeeettttteeeeeeeeee quando arrivava il goal del Cosenza, Milicchio riusciva a trasmettere emozione, amore e appartenenza. Viaggiava spesso insieme ai tifosi, seguendo la squadra in ogni stadio d’Italia, condividendo con loro gioie, delusioni e sogni di gloria. Dalla storica promozione in Serie B firmata Gianni Di Marzio, fino agli anni d’oro della Serie B tra la fine degli anni ’90 e i primi Duemila, la sua voce è stata il filo conduttore delle avventure del Cosenza Calcio e di ogni tifoso. Il suo entusiasmo travolgeva chiunque gli stesse intorno e la sua dedizione non conosceva pause. Anche nei momenti più difficili, quando la squadra attraversava periodi neri, lui rimaneva al fianco dei Lupi, con la stessa passione e una fede incrollabile. Non si limitava a raccontare il calcio: narrava un sentimento, una terra, un senso profondo di appartenenza.

Non mancarono i momenti difficili. Uno dei più dolorosi fu l’intimidazione subita quando la sua auto venne colpita da alcuni proiettili: un episodio che non riuscì però a scalfire la sua dedizione e il suo amore per il giornalismo e per i colori rossoblu. Nel corso della sua carriera Milicchio collaborò anche con la PayTV Stream, tra il 2001 e il 2004, distinguendosi come telecronista di grande competenza e professionalità. Negli anni successivi tornò a raccontare del Cosenza Calcio, lavorando con diverse emittenti radiofoniche locali e conducendo, fino a tempi recenti, la trasmissione “I fatti del Calcio”, seguitissima da tifosi e addetti ai lavori.

Al di là del giornalista, Giuseppe Milicchio era prima di tutto un grandissimo tifoso del Cosenza. Aveva organizzato trasferte e treni speciali, partecipato a iniziative degli ultras e non aveva mai fatto mancare il suo sostegno ai ragazzi delle curve. Per lui raccontare il Cosenza non era solo un lavoro: era un atto d’amore, il modo più autentico per trasmettere l’identità e il senso di appartenenza di un’intera comunità. Cosenza perde una voce storica, un professionista vero e un uomo che ha fatto della passione sportiva una missione di vita. Anche la redazione di Quicosenza.it e di RLB esprime dolore e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Giuseppe amico prima che giornalista.

Giuseppe Milicchio2

Il ricordo di tifosi ed ex calciatori

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social di tifosi ex ed calciatori come quello di Gigi Simoni storico portiere rossoblu “Ci siamo conosciuti fin dal mio primo anno a Cosenza, e la nostra Amicizia è continuata anche dopo la carriera calcistica, ci legano mille episodi e aneddoti ma questo riportato in questa foto è sicuramente il più bello…..ora raggiungili in paradiso e commenta le partite dei nostri Amici che ti accoglieranno con il calore che tu hai sempre usato nei nostri/loro confronti. Buon viaggio Giuseppe R.I.P“.

Filippo scrive “Ci ha lasciati un pezzo della nostra storia uno dei migliori giornalisti sportivi di Cosenza e di tutta la Calabria riposa in pace Giuseppe Milicchio” mentre per Pilerio “Una sua radiocronaca era una Champions, riposa in pace“. Così lo ricordano i “ragazzi” degli anni 80 che sono cresciuti con lui

Il cordoglio del Cosenza Calcio

Anche il Cosenza Calcio piange la scomparsa di Giuseppe Milicchio, storico giornalista e radiocronista cosentino, esprimendo profondo cordoglio attraverso un comunicato “Il Presidente Eugenio Guarascio, tutto il Cosenza Calcio, i suoi giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale, si uniscono al dolore della famiglia e del mondo dell’informazione per la perdita di Giuseppe Milicchio, uno dei giornalisti più longevi e rappresentativi che hanno seguito con passione e competenza le vicende rossoblù. Era uno dei giornalisti più attenti al Cosenza ed una persona profondamente legata alla squadra e alla sua gente.Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio alla Famiglia ed a chi ha avuto modo di stargli accanto e conoscerlo“.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA