Cosenza sportiva piange Giuseppe Milicchio, addio alla storica voce del calcio rossoblù

COSENZA – Lutto nel mondo del giornalismo sportivo cosentino e calabrese. Si è spento nella notte a 64 anni Giuseppe Milicchio, storico radiocronista e giornalista che per decenni ha raccontato, con passione, amore e competenza, le vicende del Cosenza Calcio. La notizia della sua morte ha profondamente scosso la città e il mondo dei tifosi rossoblù. Tutti lo ricordano come “la voce” del Cosenza che ha accompagnato intere generazioni di appassionati.

Milicchio aveva iniziato la sua carriera a metà degli anni settanta, muovendo i primi passi nel giornalismo radiofonico locale a Radio Montescuro. Da lì, la sua voce divenne presto familiare a tutti gli amanti del pallone cosentino. Negli anni Ottanta cominciò a seguire stabilmente le partite del Cosenza Calcio, raccontandole in diretta attraverso le frequenze delle radio cittadine, quando ancora le PayTV erano lontane a venire e la passione per il calcio si viveva soprattutto attraverso le radiocronache: a casa, in auto o per strada. Lui che macinava chilometri per seguire quei due colori. Chi lo conosceva sapeva che era capace di guidare per ore e ore e potava il suo racconto a Cosenza dai campi più disparati D’Italia.

Dalla curva al microfono: il cuore rossoblù di Giuseppe Milicchio

Con il suo tono caldo e coinvolgente e quell’indimenticabile “reeeettttteeeeeeeeee” quando arrivava il goal del Cosenza, Milicchio riusciva a trasmettere emozione, amore e appartenenza. Viaggiava spesso insieme ai tifosi, seguendo la squadra in ogni stadio d’Italia, condividendo con loro gioie, delusioni e sogni di gloria. Dalla storica promozione in Serie B firmata Gianni Di Marzio, fino agli anni d’oro della Serie B tra la fine degli anni ’90 e i primi Duemila, la sua voce è stata il filo conduttore delle avventure del Cosenza Calcio e di ogni tifoso. Il suo entusiasmo travolgeva chiunque gli stesse intorno e la sua dedizione non conosceva pause. Anche nei momenti più difficili, quando la squadra attraversava periodi neri, lui rimaneva al fianco dei Lupi, con la stessa passione e una fede incrollabile. Non si limitava a raccontare il calcio: narrava un sentimento, una terra, un senso profondo di appartenenza.

Non mancarono i momenti difficili. Uno dei più dolorosi fu l’intimidazione subita quando la sua auto venne colpita da alcuni proiettili: un episodio che non riuscì però a scalfire la sua dedizione e il suo amore per il giornalismo e per i colori rossoblu. Nel corso della sua carriera Milicchio collaborò anche con la PayTV Stream, tra il 2001 e il 2004, distinguendosi come telecronista di grande competenza e professionalità. Negli anni successivi tornò a raccontare del Cosenza Calcio, lavorando con diverse emittenti radiofoniche locali e conducendo, fino a tempi recenti, la trasmissione “I fatti del Calcio”, seguitissima da tifosi e addetti ai lavori.

Al di là del giornalista, Giuseppe Milicchio era prima di tutto un grandissimo tifoso del Cosenza. Aveva organizzato trasferte e treni speciali, partecipato a iniziative degli ultras e non aveva mai fatto mancare il suo sostegno ai ragazzi delle curve. Per lui raccontare il Cosenza non era solo un lavoro: era un atto d’amore, il modo più autentico per trasmettere l’identità e il senso di appartenenza di un’intera comunità. Cosenza perde una voce storica, un professionista vero e un uomo che ha fatto della passione sportiva una missione di vita. Anche la redazione di Quicosenza.it e di RLB esprime dolore e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Giuseppe amico prima che giornalista.

Il ricordo di tifosi ed ex calciatori

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social di tifosi ex ed calciatori come quello di Gigi Simoni storico portiere rossoblu “Ci siamo conosciuti fin dal mio primo anno a Cosenza, e la nostra Amicizia è continuata anche dopo la carriera calcistica, ci legano mille episodi e aneddoti ma questo riportato in questa foto è sicuramente il più bello…..ora raggiungili in paradiso e commenta le partite dei nostri Amici che ti accoglieranno con il calore che tu hai sempre usato nei nostri/loro confronti. Buon viaggio Giuseppe R.I.P“.

Filippo scrive “Ci ha lasciati un pezzo della nostra storia uno dei migliori giornalisti sportivi di Cosenza e di tutta la Calabria riposa in pace Giuseppe Milicchio” mentre per Pilerio “Una sua radiocronaca era una Champions, riposa in pace“. Così lo ricordano i “ragazzi” degli anni 80 che sono cresciuti con lui

Il cordoglio del Cosenza Calcio

Anche il Cosenza Calcio piange la scomparsa di Giuseppe Milicchio, storico giornalista e radiocronista cosentino, esprimendo profondo cordoglio attraverso un comunicato “Il Presidente Eugenio Guarascio, tutto il Cosenza Calcio, i suoi giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale, si uniscono al dolore della famiglia e del mondo dell’informazione per la perdita di Giuseppe Milicchio, uno dei giornalisti più longevi e rappresentativi che hanno seguito con passione e competenza le vicende rossoblù. Era uno dei giornalisti più attenti al Cosenza ed una persona profondamente legata alla squadra e alla sua gente.Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio alla Famiglia ed a chi ha avuto modo di stargli accanto e conoscerlo“.