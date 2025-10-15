World University Rankings 2025, l’Unical è tra le migliori università del mondo

RENDE – L’Università della Calabria si conferma tra le eccellenze accademiche mondiali, rientrando anche quest’anno nel World University Rankings stilato dalla rivista inglese Times Higher Education (THE), uno dei riferimenti più autorevoli nel panorama universitario globale. Nonostante l’aumento delle università partecipanti (2.191 rispetto alle 2.092 della scorsa edizione), l’Unical mantiene saldamente la fascia 601-800, consolidando la sua posizione all’interno di una competizione internazionale sempre più ampia.

I risultati più rilevanti riguardano la qualità della didattica, parametro in cui l’ateneo sale di 78 posizioni, raggiungendo il punteggio massimo (100) nella voce Doctorate Staff Ratio, che misura il rapporto tra docenti e dottorandi. Un segnale forte della qualità dell’offerta formativa e dell’investimento nella formazione avanzata.

Importanti miglioramenti anche nell’ambiente della ricerca (+47 posizioni), spinto dalla crescita della produttività scientifica e dall’aumento dei proventi da attività di ricerca, saliti da 33.9 a 40.3 punti. Un dato che testimonia il rafforzamento della competitività dell’Ateneo nei finanziamenti nazionali e internazionali. In crescita anche l’impatto industriale della ricerca prodotta dall’Unical: il parametro relativo alle citazioni nei brevetti industriali migliora di 23 posizioni, confermando una sempre più stretta connessione tra università e mondo dell’innovazione.

Il Times Higher Education riconosce così la solidità complessiva dell’Ateneo calabrese, con un equilibrio positivo tra didattica, ricerca, internazionalizzazione e trasferimento tecnologico. Un risultato che premia la visione strategica dell’Unical, impegnata nel rafforzare la propria identità scientifica e formativa in un contesto globale in continua evoluzione.