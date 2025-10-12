Segnala una notizia

Calabria

Sindrome dell’X Fragile, parte un servizio di supporto ai pazienti con la rara malattia genetica

10 ore fa

Ex Ospedale Colle Sant Antonio Lamezia

LAMEZIA TERME – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha annunciato l’attivazione di un servizio dedicato alle persone affette dalla Sindrome dell’X Fragile, una rara malattia genetica, anche conosciuta come sindrome di Martin-Bell, caratterizzata da disabilità intellettiva, ritardi nello sviluppo e disturbi della relazione. Fino ad oggi, i pazienti e le loro famiglie erano costretti a ricorrere a strutture private fuori Regione, con disagi economici ed emotivi notevoli. Ora, grazie alla sinergia tra l’ASP e le famiglie, prenderà il via un ambulatorio specializzato all’interno del Centro di Salute Mentale di Lamezia Terme, in via Sottotenente Notaro.

Sarà operativo a partire da mercoledì 15 ottobre, con apertura settimanale ogni mercoledì dalle 14:30 alle 17:30, e sarà gestito da personale sanitario con competenze specifiche in neuropsichiatria infantile. L’iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo dell’ASP di migliorare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e rispondere ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione.

L’accesso alle visite avverrà esclusivamente tramite prenotazione CUP e sarà necessario indicare sulla ricetta i codici:

Prestazione: 93.11.B.C. (prestazione ciclica, massimo 10 sedute)
Diagnosi codificata: 759.83 (Sindrome dell’X Fragile)

Per ulteriori informazioni è attiva una mail dedicata: trattamentoxfragile@asp.cz.it

L’ASP di Catanzaro sottolinea l’importanza del dialogo con le famiglie che ha permesso di individuare le reali necessità e definire un servizio concreto e qualificato: “Ringraziamo le famiglie che ci hanno evidenziato questo problema e ci hanno aiutato nel non semplice sviluppo di questa attività, con le quali continuerà la collaborazione per co-progettare i progetti di vita”.

