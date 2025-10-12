Si ferma la corsa di un Cosenza stanco e arruffone. L’Atalanta U23 sbanca al 93′ il Marulla (1-2)

COSENZA – Brusco risveglio per il Cosenza che dopo tre vittorie consecutive è costretto a bere il calice amaro della sconfitta. Rossoblu battuti in casa dall’Atalanta Under 23 che aveva ottenuto un punto nelle ultime cinque gare e che trova la rete del successo al 93′ con la zampata di Simonetto. Non è stato, lo diciamo subito, il Cosenza brillante e determinato delle ultime uscite. Nonostante una buona partenza, la squadra è sembrata stanca, a tratti confusionaria e con alcuni giocatori in evidente difficoltà fisica. Dopo aver comunque sfiorato il goal in un paio di occasioni con Mazzocchi e Koaun, nel momento migliore del primo tempo, al primo tiro in portai gli ospiti vanno in goal al 23′ con il colpo di testa di Misitano.

Il Cosenza si ritrova a rincorrere per tutta la gara. Soffre, arranca, sbaglia tantissimo ma riesce a trovare il pareggio al 73′ grazie ad un’azione caparbia e personale di Achour entrato in campo da appena un minuto. I rossoblu si rianimano e attaccano a testa bassa. Il portiere Vismara si salva con due grandi interventi su Achour e sul diagonale di Ricciardi, ma al 93′ con la difesa rossoblu in bambola, arriva il raddoppio dell’Atalanta che gela i pochi intimi del Marulla.

Cosenza-Atalanta U23: la cronaca

Partita che inizia su ritmi blandi. Fatta eccezione per una punizione di Garritano bloccata a terra da Visamara, il gioco che ristagna principalmente a centrocampo. Poi il Cosenza inizia a macinare gioco e a creare occasioni. Mazzocchi viene anticipato al momento del tiro dopo una grande giocata di Florenzi, mentre al 16, sul cross pennellato dalla sinistra da Garritano, Kaoun non riesce a deviare la sfera a due passi dalla porta. Il Cosenza adesso spinge forte, ma a passare in vantaggio è l’Atalanta U23 al minuto 22′, in pratica al primo tiro in porta. Cross dalla sinistra di Simonetto e inzuccata vincente di Misitano che anticipa Caporale e fa secco Vettorel.

Florenzi protesta per un fallo di mani in area di Comi, Buscè si gioca la carta FVS ma il signor Cappai non concede il penalty. Al 31′ punizione a due in area per il Cosenza a meno di 5 metri dalla porta. Mazzocchi appoggia per Garritano che calcia a botta sicura ma trova il miracoloso salvataggio sulla linea di Stefanoni.

I rossoblu adesso faticano a trovare spazi anche perchè D’Orazio da una parte e Ricciardi dall’altra hanno enormi difficoltà e commettono troppi errori. Proprio su in errore di Ricciardi l’Atalanta crea una grande occasione per il raddoppio con l’incursione di Vavassori fermato dalla grande risposta di Vettorel che devia in angolo. Proprio sul corner il portiere del Cosenza deve nuovamente intervenire per deviare la battuta velenosa di Mencaraglia. Si va al riposo con i mugugni dei pochi tifosi del Cosenza.

La ripresa si apre con un triplo cambio ordinato da Buscè: fuori D’Orazio, Garritano e Cannavò, per Cimino, Contiliano e Ferrara. Ma è nuovamente l’Atalanta U23 a sfiorare il raddoppio con Mencaraglia, che calcia in curva l’assist di Vavassori, al termine di una bella azione in velocità. I rossoblu continuano ad avere difficoltà nel costruire azioni di gioco fluide. Ci prova allora il neo entrato Ferrara con una conclusione da posizione angolata: Vismara si oppone con i pugni.

Buscè si gioca anche la carta Achour al posto di Koun. Passa un minuto e l’attaccante francese trova la rete del pareggio al termine di un’azione personale, dove vince un rimpallo e solo davanti a Vismara scaraventa in rete con una conclusione di sinistro. Il goal rianima il Cosenza che al 78′ va vicino al raddoppio con la conclusione a incrociare di Ricciardi che trova la grande parata di Vismara. I bergamaschi tornano a farsi vedere in attacco con una conclusione rasoterra di Pounga bloccata da Vettorel.

Buscè si gioca la carta Beretta provando il tutto per tutto, ma al 93′ arriva la doccia gelata con il raddoppio dell’Atalanta Under 23 complice una dormita colossale della difesa: Cissé imbuca in area dalla destra, Camara fa velo e Simonetto da dietro con un piattone sinistro fa secco Vettorel. Tre punti pesantissimi per l’Atalanta, un brutto stop per il Cosenza.

—————————————————————————————-

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Vettorel; Ricciardi, Dametto, Caporale, D’Orazio (46′ Cimino); Kouan (71′ Achour), Langella, Garritano (46′ Contiliano); Cannavò (46′ Ferrara), Florenzi; Mazzocchi (90′ Beretta)

Panchina: Pompei, Rocco, Dalle Mura, Ferrara, Barone, Mazzulla, Contiero, Contiliano, Ragone, Cimino, Achour, Beretta, Novello

Allenatore: Antonio Buscè

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini (72′ Plaia), Comi, Navarro; Steffanoni, Manzoni (71′ Pounga), Levak, Simonetto; Mencaraglia, Vavassori (87′ Camara); Misitano (56′ Cissè)

Panchina: Torriani, Sassi, Plaia, Tornaghi, Parmiggiani, Artesani, Bono, Colombo, Pounga, Fiogbe, Lonardo, Cissè, Camara

Allenatore: Salvatore Bocchetti

Arbitro: Signor Enrico Cappai di Cagliari

Assistenti: Signori Luca Chianese di Napoli e Diego Spatrisano di Cesena

IV Uomo: Signor Giuseppe Rispoli di Locri

FVS: Signor Giovanni Celestino di Reggio Calabria

Ammoniti: Simonetto (A), Guerini (A), Dametto (C) Ricciardi (C), Vismara (A), Camara (A), Cisse (A), Ferrara(C)

Espulsi:



Angoli: 7-3

Recupero: 3′ p.t. – 7′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato e gradevole a Cosenza con una temperatura di circa 28 gradi. Terreno del Marulla in buone condizioni dopo i lavori al manto erboso. Presenti poco più di 1.200 spettatori