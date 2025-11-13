Il regista dei Måneskin, Jovanotti e Brunori celebra la Sibaritide in un videoclip

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Dal linguaggio visivo di chi ha raccontato Jovanotti, Lucio Dalla, i Måneskin, Brunori Sas e Dolce & Gabbana, nasce ora un racconto nuovo, corale e profondo della Sibaritide e dell’Arberia. È Sybaris – Terre di Luce, il video promozionale diretto dal regista Giacomo Triglia per il GAL Sibaritide, che sarà presentato in anteprima oggi giovedì 13 novembre, alle ore 19, nell’Auditorium Alessandro Amarelli.

La Sibaritide diventa un racconto di luce

Dall’Arberia ai Borghi più belli d’Italia, dal Codex Purpureus Rossanensis al Castello Ducale di Corigliano, fino a Rocca Imperiale e Oriolo, la clip – della durata di 8 minuti e 54 secondi – è un viaggio visivo che unisce identità, paesaggio e memoria. Ogni inquadratura è una dichiarazione d’amore per un territorio che brilla di storia e di contemporaneità, un mosaico di culture e produzioni agroalimentari che il GAL ha voluto raccontare come esperienza sensoriale ed emozionale.

Pomillo: un racconto di esperienze che trasmette sentimenti

L’obiettivo di questo progetto, l’ennesimo – spiega Antonio Pomillo, Presidente del GAL Sibaritide – finanziato nell’ambito di un più ampio piano di azione e promozione del territorio, è stato quello di rappresentare la nostra terra attraverso le sue emozioni. Un volo a planare sulle bellezze più autentiche di un territorio che da Rocca Imperiale a Cariati, passando per l’Arberia e Corigliano-Rossano, ha toccato 33 comuni, ognuno con le sue identità, ognuno con i suoi caratteri distintivi. Un racconto che si muove tra mare e monti, tra mani che lavorano e occhi che sognano, tra cultura materiale e spirituale. Ecco, è la Sibaritide che Giacomo Triglia – sottolinea – ci fa scoprire e vivere.

Da Amarelli, il cinema che racconta identità ed emozioni

L’appuntamento, patrocinato da Sud Heritage – Rete dei Musei d’Impresa della Calabria, vedrà la partecipazione dell’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, dell’Amministratore Delegato Fortunato Amarelli e dello stesso regista Triglia, che sarà intervistato dal comunicatore strategico Lenin Montesanto. L’incontro sarà preceduto, alle ore 17, da una visita al Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli, dove verranno esposte produzioni identitarie e Made in Calabria.

Giacomo Triglia, il regista che porta la Calabria sullo schermo

Regista e sceneggiatore tra i più riconosciuti del panorama nazionale, Giacomo Triglia ha firmato campagne per Mulino Bianco, Dolce & Gabbana, Estathé, Disney Channel, Sky Arte, Paramount+ e Rai Documentari. Ha diretto videoclip per numerosi artisti della musica italiana e internazionale e nel 2025 il suo video La Verità di Brunori Sas è stato eletto miglior videoclip delle ultime 30 edizioni del Premio Italiano Videoclip del MEI. La sua regia, capace di fondere realismo e poesia visiva, oggi trasforma SYBARIS – TERRE DI LUCE in un manifesto cinematografico della bellezza calabrese.