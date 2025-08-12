HomeUniversità

Unical, la falsa email sul pagamento delle tasse: «È una truffa»

L'Ateneo avvisa studenti e non solo che la comunicazione che sta circolando in queste ore su un presunto mancato pagamento delle tasse è falsa e non è partita dall'Università

F.B.
F.B.
Stima lettura: 1 minuti
RENDE – L’Università della Calabria tramite i suoi profili social ha messo in guardia tutti coloro che nelle ultime ore stanno ricevendo email su un presunto mancato pagamento delle tasse. Come ha specificato il campus di Rende la comunicazione è falsa e non è partita dall’Università. “Si tratta di una truffa” ha detto senza giri di parole l’Unical mettendo in allerta studenti e non solo.

“L’email è falsa, così come i riferimenti bancari, gli indirizzi email e il contenuto stesso del messaggio – ha precisato nella comunicazione l’Ateneo – L’Università della Calabria non invia solleciti di pagamento tramite email da indirizzi non istituzionali e non rimanda mai al Servizio Sociale per questioni relative alle tasse universitarie”.

In tanti, già, ad aver ricevuto il messaggio come hanno scritto nei commenti inerenti al post, anche persone che hanno studiato ad Arcavacata 20 anni fa. Una falla nel sistema di protezione dei dati dell’Unical? Un’opzione poco probabile, idea avallata anche da chi ha ricevuto il messaggio su email che non erano attive nel periodo in cui hanno studiato al campus di Rende.

L’Unical ha ricordato a tutti gli studenti che “le tasse universitarie si pagano esclusivamente attraverso i canali ufficiali visibili sul portale Esse3 o sul sito dell’Ateneo”.

