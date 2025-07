- Advertisement -

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Il lotto premia la provincia di Cosenza con un terno sulla ruota di Roma che ha permesso ad un fortunato giocatore di Spezzano della Sila di vincere oltre 68mila euro. Il comune della Presila cosentina è stato il grande protagonista dell’ultima estrazione con la vincita più alta dell’ultimo concorso.

Un fortunato appassionato – riporta Agimeg – ha giocato, presso la ricevitoria di via Roma, 20 euro sul terno 2-4-35 sulla ruota di Roma. Ebbene, nell’estrazione di ieri sera tutti e tre i numeri sono apparsi sulla ruota capitolina: grazie a tre ambi e appunto il terno, il fortunato giocatore ha portato a casa la ricca vincita di 68.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 751,3 milioni di euro dall’inizio del 2025.