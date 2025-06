Novità sul bonus alle madri lavoratrici: a chi spetta, come richiederlo e quando viene erogato

- Advertisement -

ITALIA – Novità per le madri lavoratrici. Cambia il bonus per le donne che hanno due o più figli a carico. Come era stato stabilito nell’ultima Legge di bilancio, l’agevolazione non sarà più erogata sotto forma di decontribuzione, ma diventerà un vero e proprio contributo. Diventa un bonus da 480 euro che sarà versato in un’unica rata a dicembre.

Come ha annunciato la ministra del Lavoro Marina Calderone “l’intervento è rappresentato da una somma di 40 euro al mese per 12 mesi, a valere sul 2025. Sarà un incremento netto perché la somma è totalmente esente dal prelievo previdenziale e contributivo“. In totale 480 i milioni di euro stanziati, 180 in più rispetto a quelli annunciati inizialmente per il plafond a favore del provvedimento stabilito nella Manovra 2025.

Bonus alle madri lavoratrici: a chi spetta e come richiederlo

Le madri lavoratrici che potranno richiedere il bonus di 480 euro sono tutte coloro che non superano la soglia dei 40mila euro di Isee con due o più figli a carico, quelle che hanno un contratto a tempo determinato, come anche le autonome e le professioniste. Il beneficio, fatte salve nuove disposizioni, dovrebbe essere valido per i bambini fino al compimento di 10 anni del figlio più piccolo.

Per le donne che hanno un contratto a tempo indeterminato, invece, continuerà ad essere valido l’esonero dei contributi previdenziali fino a 3mila euro annui. Anche sul fronte della richiesta del bonus di 480 euro ci sono delle novità. Le lavoratrici non dovranno più inviare una comunicazione al datore di lavoro ma domanda all’Inps.