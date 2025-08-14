HomeItalia

Allerta alimentare Carrefour: listeria e corpi metallici, ecco i quattro prodotti ritirati

Sono i tre prodotti ritirati dal commercio dalla catena Carrefour per "rischio microbiologico da listeria" mentre un quarto prodotto per la presenza di corpi metallici

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

ROMA – Cotoletta di merluzzo carbonaro in pastella, filetti impanati di merluzzo d’Alaska, formaggio di capra ‘la belle du bocage’: sono i tre prodotti ritirati dal commercio dalla catena Carrefour per “rischio microbiologico: possibile presenza di listeria monocytogenes”. Si raccomanda alle persone in possesso di tali prodotti, viene spiegato, di non consumarli e di restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati oppure di gettarli. Nel caso invece i prodotti fossero stati consumati e le persone presentassero febbre o mal di testa viene consigliato di rivolgersi al proprio medico curante. Per chiarimenti è possibile chiamare il numero verde 800650650. Un quarto prodotto, la mozzarella maxi pack per tre, è stato invece ritirato per “possibile presenza di corpi estranei metallici”.

Il richiamo dell’8 agosto riguarda le cotolette di merluzzo carbonaro in pastella, di 200 grammi, marchio Carrefour Il Mercato, lotto 5212531, in scadenza il 18 agosto. Il richiamo del 9 agosto riguarda i filetti impanati di merluzzo d’Alaska, di 220 grammi, marchi Carrefour Il Mercato, lotto 5213532, in scadenza il 18 agosto. Il richiamo dell’11 agosto riguarda il formaggio di capra ‘la belle du bocage’ con scadenza dal 25 luglio al 13 agosto. L’ultimo richiamo è del 13 agosto e riguarda la mozzarella maxi pack 3 della Granarolo, lotto N5205E, in scadenza il 18 agosto.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Matteo-Salvini_Claudio-Durigon

Elezioni Calabria, Lega ‘pronta al voto’: «in settimana presentiamo le liste, partito pronto»

Calabria
CATANZARO - "Le liste della Lega per le elezioni regionali in Calabria sono pronte e saranno presentate già dalla prossima settimana. Oggi pomeriggio sono...
vigili del fuoco

Paura a Tortora: fiamme vicine alle case e a un hotel, distrutti alcuni ettari...

Provincia
TORTORA (CS) - Attimi di apprensione a Tortora per un incendio che ha distrutto alcuni ettari di vegetazione ed ha lambito alcune abitazioni, ricoveri...
Gadget-Nino-DAngelo.

Vendeva gadget di Nino D’Angelo contraffatti, multata una donna e sequestrata la merce

Calabria
CIRÒ MARINA (KR) - Vendeva gadget di Nino D'Angelo contraffatti nei pressi dell'area concerto. È per questo motivo che una donna è stata sanzionata...

Raffica di dimissioni, il Consiglio comunale di Cutro verso lo scioglimento

Calabria
CUTRO (KR) - Ore delicate e complicate nello stesso tempo a Cutro, in provincia di Crotone. Si sta verificando, infatti, un vero tzunami di...
De Cicco Acqua

Diverse zone di Cosenza senza acqua, cittadini esasperati. De Cicco «da domani aumento dell’erogazione»

Area Urbana
COSENZA - A Cosenza da mesi continua a mancare l'acqua in diverse zone soprattutto a nord della città. Da Badessa a Diodato, dalla Massa...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36977Area Urbana22243Provincia19734Italia7984Sport3839Tirreno2874Università1446
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Matteo-Salvini_Claudio-Durigon
Calabria

Elezioni Calabria, Lega ‘pronta al voto’: «in settimana presentiamo le liste,...

CATANZARO - "Le liste della Lega per le elezioni regionali in Calabria sono pronte e saranno presentate già dalla prossima settimana. Oggi pomeriggio sono...
vigili del fuoco
Provincia

Paura a Tortora: fiamme vicine alle case e a un hotel,...

TORTORA (CS) - Attimi di apprensione a Tortora per un incendio che ha distrutto alcuni ettari di vegetazione ed ha lambito alcune abitazioni, ricoveri...
Occhiuto-nuovi-treni
Calabria

Occhiuto: “Dopo anni la Calabria corre, 27 nuovi treni già in...

CATANZARO - "In questi giorni mi state inviando tantissimi scatti e video dai nuovi treni che, dopo anni di parole e annunci, noi siamo...
teschio-umano
Provincia

Teschio e ossa umane trovati nel sottotetto di un antico edificio...

LAGO (CS) - Resti umani utilizzati a scopo di studio nel secolo scorso da un medico del posto. È questa per la procura della...
funerali-luigi-di-sarno
Tirreno

“Non si può morire per un panino a Diamante”. Dolore e...

NAPOLI - Dolore e rabbia ai funerali di Luigi Di Sarno, l'uomo di 52 anni morto per intossicazione da botulino dopo aver mangiato un...
Checchinato-visita-Annunziata
Area Urbana

Botulino, buone notizie dall’Annunziata: altri 3 dimessi. In ospedale ancora 9...

COSENZA - Buone notizie dall'ospedale Annunziata di Cosenza. Sembra arrestarsi l'ondata di ricoveri di questi giorni, a causa della tossina botulinica che ha colpito...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA