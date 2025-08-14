Allerta alimentare Carrefour: listeria e corpi metallici, ecco i quattro prodotti ritirati

- Advertisement -

ROMA – Cotoletta di merluzzo carbonaro in pastella, filetti impanati di merluzzo d’Alaska, formaggio di capra ‘la belle du bocage’: sono i tre prodotti ritirati dal commercio dalla catena Carrefour per “rischio microbiologico: possibile presenza di listeria monocytogenes”. Si raccomanda alle persone in possesso di tali prodotti, viene spiegato, di non consumarli e di restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati oppure di gettarli. Nel caso invece i prodotti fossero stati consumati e le persone presentassero febbre o mal di testa viene consigliato di rivolgersi al proprio medico curante. Per chiarimenti è possibile chiamare il numero verde 800650650. Un quarto prodotto, la mozzarella maxi pack per tre, è stato invece ritirato per “possibile presenza di corpi estranei metallici”.

Il richiamo dell’8 agosto riguarda le cotolette di merluzzo carbonaro in pastella, di 200 grammi, marchio Carrefour Il Mercato, lotto 5212531, in scadenza il 18 agosto. Il richiamo del 9 agosto riguarda i filetti impanati di merluzzo d’Alaska, di 220 grammi, marchi Carrefour Il Mercato, lotto 5213532, in scadenza il 18 agosto. Il richiamo dell’11 agosto riguarda il formaggio di capra ‘la belle du bocage’ con scadenza dal 25 luglio al 13 agosto. L’ultimo richiamo è del 13 agosto e riguarda la mozzarella maxi pack 3 della Granarolo, lotto N5205E, in scadenza il 18 agosto.