Sciopero di 8 ore dei ferrovieri in Calabria: treni a rischio il 15 settembre

COSENZA – La Segreteria Regionale Calabria dell’Ugl Ferrovieri ha proclamato uno sciopero di 8 ore per il personale della Direzione Operativa Intercity e della Direzione Operativa Regionale. Lo stop è previsto per lunedì 15 settembre 2025, dalle 9.00 alle 17.00.

L’agitazione sindacale potrebbe avere ripercussioni significative sulla circolazione ferroviaria in Calabria, con possibili cancellazioni o modifiche agli orari dei treni sia regionali sia Intercity.

Come previsto dalla normativa vigente, Trenitalia dovrà garantire i servizi minimi essenziali nelle fasce di maggiore affluenza pendolare, mentre al di fuori degli orari tutelati potrebbero verificarsi disagi per i viaggiatori.

Le motivazioni dello sciopero

Secondo la Segreteria Regionale Calabria dell’UGL Ferrovieri, la situazione che ha spinto alla mobilitazione non è più sostenibile. Le ragioni principali includono:

Depotenziamento delle strutture e impianti: Trenitalia avrebbe intenzione di ridurre l’impianto di manutenzione Intercity a un ruolo marginale, con gravi conseguenze sia per il territorio sia per l’occupazione, incluso l’indotto locale.

Rapporti sindacali in tensione: Denunciata l’assenza di relazioni industriali efficaci e di un confronto costruttivo tra azienda e sindacati.

Carichi di lavoro insostenibili e sicurezza compromessa: Sovraccarichi operativi, turni obbligatori non compatibili con i normali tempi di riposo, con potenziali riflessi negativi anche sulla sicurezza lavorativa.

Assunzioni insufficienti e mancato ricambio generazionale: Le nuove assunzioni non coprono le reali esigenze e manca un piano efficace per rinnovare il personale.

Disservizi sul trasporto regionale: La carenza di personale, in parte impiegato in ruoli differenti, ha portato a cancellazioni di corse passeggeri e disagi per i pendolari.

Inequità con altri territori e riallocazione dei fondi PNRR: Gli investimenti infrastrutturali, inclusi quelli previsti dal PNRR, penalizzerebbero la Calabria rischiando di ampliare il divario con altre regioni.

Mancanza di conciliazione vita-lavoro: Evidenziata la scarsa attenzione verso la possibilità di conciliare impegni professionali e personali per il personale ferroviario.