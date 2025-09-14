HomeCalabria

Sciopero di 8 ore dei ferrovieri in Calabria: treni a rischio il 15 settembre

L’agitazione sindacale potrebbe avere ripercussioni significative sulla circolazione ferroviaria con possibili cancellazioni o modifiche agli orari dei treni sia regionali sia Intercity

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – La Segreteria Regionale Calabria dell’Ugl Ferrovieri ha proclamato uno sciopero di 8 ore per il personale della Direzione Operativa Intercity e della Direzione Operativa Regionale. Lo stop è previsto per lunedì 15 settembre 2025, dalle 9.00 alle 17.00.

L’agitazione sindacale potrebbe avere ripercussioni significative sulla circolazione ferroviaria in Calabria, con possibili cancellazioni o modifiche agli orari dei treni sia regionali sia Intercity.

Come previsto dalla normativa vigente, Trenitalia dovrà garantire i servizi minimi essenziali nelle fasce di maggiore affluenza pendolare, mentre al di fuori degli orari tutelati potrebbero verificarsi disagi per i viaggiatori.

Le motivazioni dello sciopero

Secondo la Segreteria Regionale Calabria dell’UGL Ferrovieri, la situazione che ha spinto alla mobilitazione non è più sostenibile. Le ragioni principali includono:

Depotenziamento delle strutture e impianti: Trenitalia avrebbe intenzione di ridurre l’impianto di manutenzione Intercity a un ruolo marginale, con gravi conseguenze sia per il territorio sia per l’occupazione, incluso l’indotto locale.

Rapporti sindacali in tensione: Denunciata l’assenza di relazioni industriali efficaci e di un confronto costruttivo tra azienda e sindacati.

Carichi di lavoro insostenibili e sicurezza compromessa: Sovraccarichi operativi, turni obbligatori non compatibili con i normali tempi di riposo, con potenziali riflessi negativi anche sulla sicurezza lavorativa.

Assunzioni insufficienti e mancato ricambio generazionale: Le nuove assunzioni non coprono le reali esigenze e manca un piano efficace per rinnovare il personale.

Disservizi sul trasporto regionale: La carenza di personale, in parte impiegato in ruoli differenti, ha portato a cancellazioni di corse passeggeri e disagi per i pendolari.

Inequità con altri territori e riallocazione dei fondi PNRR: Gli investimenti infrastrutturali, inclusi quelli previsti dal PNRR, penalizzerebbero la Calabria rischiando di ampliare il divario con altre regioni.

Mancanza di conciliazione vita-lavoro: Evidenziata la scarsa attenzione verso la possibilità di conciliare impegni professionali e personali per il personale ferroviario.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Marilina Intrieri

Intrieri: «Con Sentinella Est la NATO si concentra ad Oriente, ma il fronte Sud...

Calabria
COSENZA - "La NATO ha lanciato la missione Sentinella Est per rafforzare il proprio fianco orientale dopo la violazione senza precedenti dello spazio aereo...
Femminile Plurale. Politica e Calabria

“Femminile Plurale. Politica e Calabria”, a Rende confronto sul ruolo delle donne in politica...

Area Urbana
RENDE - Un momento di confronto sul ruolo delle donne nella vita politica, sociale ed economica della Calabria. Sarà questo il focus dell'incontro dal...
Esame mediatori immobiliari

Esame dei mediatori immobiliari, la Camera di Commercio di Cosenza promuove la piattaforma digitale

Area Urbana
COSENZA - La Camera di Commercio di Cosenza fa sapere che l’esame di idoneità per mediatori immobiliari previsto per il 2025 sarà interamente gestito...
comitato-italiano-paralimpico

Sport e inclusione, a Cosenza il protocollo tra Provincia e Comitato Italiano Paralimpico

Area Urbana
COSENZA - È stato firmato questa mattina, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Ente, un protocollo d’intesa fra la Presidente Rosaria Succurro e il dott. Antonino...
catanzaro UMG Universita magna graecia

Uno spazio di culto islamico all’Università Magna Graecia di Catanzaro. Rettore «segnale di inclusione»

Calabria
CATANZARO - L'UMG di Catanzaro sarà il primo ateneo in Italia ad ospitare un'area di culto per i fedeli di religione islamica. All'interno dell'Edificio...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37334Area Urbana22435Provincia19894Italia8029Sport3869Tirreno2949Università1464
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

comitato-italiano-paralimpico
Area Urbana

Sport e inclusione, a Cosenza il protocollo tra Provincia e Comitato...

COSENZA - È stato firmato questa mattina, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Ente, un protocollo d’intesa fra la Presidente Rosaria Succurro e il dott. Antonino...
rifiuti-villapiana
Ionio

Rifiuti speciali smaltiti illegalmente tra Campania e Calabria: Cassano pronto alla...

CASSANO ALLO IONIO (CS) - Traffico di rifiuti tra Campania, Puglia, Calabria e Basilicata: la Giunta comunale, su proposta del sindaco Gianpaolo Iacobini, assistita...
Specchi-stradali-Mendicino
Provincia

Mendicino, il consigliere Luciani diffida il Comune: «specchi stradali senza regole»

MENDICINO (CS) – Il consigliere comunale Luciano Luciani ha reso nota una segnalazione riguardante la mancata risposta del Comune di Mendicino in merito alla...
Bianca-Rende-con-Tridico
Area Urbana

Cosenza, Bianca Rende si candida con Tridico: «La Calabria merita una...

COSENZA - Un volto familiare, una voce che negli anni ha accompagnato battaglie di giustizia sociale, diritti e solidarietà, una donna che da anni...
Polizia_bar-lamezia
Calabria

Bar del centro frequentato da criminali e soggetti pericolosi: stop di...

LAMEZIA TERME (CZ) - Il Questore della provincia di Catanzaro ha disposto la chiusura temporanea per 15 giorni di un bar situato nel centro...
Calabria

Gasparri alla Rai Calabria: «Mio impegno su trasmissioni Arbëreshë non è...

CATANZARO - Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha scritto al direttore del Coordinamento sedi regionali ed estere della Rai, Alessandro...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA