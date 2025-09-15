HomeTirreno

SuperEnalotto: centrato sull'Alto Tirreno Cosentino un "5" da oltre 42mila euro

Centrato un 5 con una scheda giocata presso la Rivendita Tabacchi N°14 in viale I Maggio, 23-25 di Scalea

SCALEA (CS) – Il Superenalotto fa felice un fortunato scommettitore sull’alto Tirreno Cosentino, che si porta a casa oltre 42mila euro. Nell’estrazione di venerdì 12 settembre, come riporta Agipronews, è stato centrato a Scalea, in provincia di Cosenza, un “5” da 42.013,40 euro. La schedina è stata giocata presso la Rivendita Tabacchi N°14 in viale I Maggio, 23-25.

L’ultimo 5 centrato nel cosentino risale a maggio quando venne realizzata una doppia vincita fortunata a Rende con due “5” da 41.858,88 presso la Tabaccheria 13 di Corso D’italia. Il jackpot per il 6 della prossima estrazione, in programma martedì 16 settembre, sale a 51,8 milioni di euro. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda in provincia di Brescia.

