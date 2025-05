SuperEnalotto: a Rende centrati due “5” nella stessa tabaccheria. Vinti quasi 100mila euro

- Advertisement -

RENDE – Doppia vincita fortunata a Rende grazie al Superenalotto . Nell’estrazione di sabato 17 maggio, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” da 41.858,88 euro l’uno a Rende, in provincia di Cosenza, presso la Tabaccheria 13 di Corso D’italia. La stessa cosa era accaduta alla fine di aprile, quando il Superenalotto aveva premiato invece il comune di Corigliano-Rossano sempre con un doppio 5 e sempre all’interno della stessa tabaccheria. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 20 maggio, sale a 34,6 milioni di euro.