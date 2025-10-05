HomeSport

Il Cosenza ora vola. Vince anche a Cerignola con la rimonta vincente firmata da Koaun e Florenzi

Il Cosenza conquista la seconda vittoria esterna consecutiva battendo 2 a 1 il Cerignola. Al vantaggio dei padroni di casa con Emmauso replicano Kouan sul finire di primo tempo e Florenzi che completa la rimonta

Marco Garofalo
CRIGNOLA (FG) – Terza vittoria consecutiva per il Cosenza, che sbanca anche il “Monterisi” di Cerignola e vince la seconda gara esterna consecutiva. Tre punti di platino per la sqaudra di Buscè che resta in scia delle prime in classifica con una vittoria in rimonta concretizzata soprattutto da un ottimo secondo tempo dopo che nella prima frazione i rossoblu, dopo un buon avvio, soffrono il ritorno del Cerignola che dopo aver sfiorare il vantaggio in almeno tre circostanze, trovare il goal del vantaggio con la deviazione ravvicinata di Emmausso. Il Cosenza però riesce a chiudere il primo tempo in parità grazie al colpo di testa vincente di Kouan proprio allo scadere.

Nel secondo tempo in campo c’è un altro Cosenza. I rossoblu spadroneggiano a centrocampo e trovano la rete del 2 a 1 con il neo entrato Florenzi, che batte Greco con un perfetto diagonale. Cuppone sfiora il pareggio spendendo fuori un colpo di testa, mentre dall’altra parte è Mazzocchi ad avere un paio di ghiotte occasioni. Nel finale i rossoblu stringono i denti, respingono gli attacchi del Cerignola e portano a casa il successo.

Cerignola minaccioso con due conclusioni di Cuppone

 

Rispetto al match di Siracusa, Mister Buscè rinuncia inizialmente a D’Orazio e Florenzi, schierando Ferrara sulla linea difensiva e avanzando Ricciardi sulla trequarti con Cannavò a sostegno di Mazzocchi.

Come nelle ultime uscite il Cosenza scende in campo per provare a fare la partita che si gioca su buoni ritmi. I rossoblu, che in apertura si giocano anche una card all’FVS per un presunto fallo da rigore su Mazzocchi (non concesso dal signor Renzi), si rendono minacciosi con un paio di incursioni proprio dell’attaccante e con Ricciardi, mentre i padroni di casa creano un pericolo con un traversone insidioso di Emmausso, ma per vedere il primo verso lo specchio della porta bisogna attendere il 21′ con un destro a giro la limite di Cuppone che termina di poco alto sulla traversa.

Paolucci sfiora il vantaggio, Emmausso punisce il Cosenza

Un minuto dopo lo stesso Cuppone ha un’ottima occasione fiondandosi su un bel pallone in area per incrociare verso il secondo palo, Vettorel è attento e in uscita riesce a deviare la conclusione. il Cosenza soffre le iniziative dei padroni di casa che al 30′ si rendono nuovamente minacciosi con la conclusione volante di Paolucci che si coordina e con una semirovesciata manda il pallone fuori di un niente a Vettorel battuto.

Inzuccata vincente di Koaun, pareggio del Cosenza

Al 34′ il Cerignola però il goal del vantaggio lo trova con la firma del solito Emmausso. L’attaccante si avventa su in cross di Paolucci dalla destra brucia Langella e dopo aver controllato il pallone lo scaraventa in rete con una conclusione ravvicinata sul prima palo. Cosenza chiamato a cambiare marcia e apparso in netta difficoltà dopo il buon avvio. I rossoblu si rendono minacciosi con un destro dal limite di Kouan che termina largo. Proprio il centrocampista, al 5′ minuto di recupero del primo tempo, trova l’inzuccava vincente e il goal del pareggio su un corner battuto da Garritano.

Diagonale vincente di Florenzi, sorpasso Cosenza

La ripresa si apre senza cambi e con la partita che rimane assolutamente aperte. Il Cosenza ci prova ancora con Koaun mentre al, 58′ il Cerignola va alla conclusione con un destro di Cretella che sparacchia a lato da ottima posizione. Dall’altra parte Caporale non riesce nella deviazione vincente su un cross dalla destra. Buscè si gioca il primo cambio, richiamando Ricciardi per Florenzi. Proprio Florenzi al 63′ completa la rimonta e porta in vantaggio il Cosenza. Imbucata di Mazzocchi per il centrocampista che entra in area e in diagonale fa secco Greco.

Cuppone di testa, fuori di un niente

Il Cerigonola accusa il colpo e il Cosenza prova ad assestare il colpo del KO con una doppia occasione di Mazzocchi. La prima con una conclusione sotto porta che non inquadra lo specchio, la seconda al 71′ con un destro dalla distanza che termina largo. È però il Cerignola ad avere un’occasione colossale con Cuppone che di testa manda incredibilmente fuori a Vettorel battuto. Il portiere del Cosenza è reattivo al 76′ nel deviare la conclusione di Emmausso. I rossoblu soffrono, il Cerignola ci prova fino alla fine ma il risultato non cambia e arriva per la squadra di Buscè la seconda vittoria esterna di fila.

 

—————————————————————————————-

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Todisco, Martinelli (83′ Ligi), Visentin; Vitale, Paolucci (83′ Moreso), Bianchini (70′ Gambale), Cretella (62′ D’Orazio) , Russo; Cuppone (83′ Dabizas), Emmausso
Panchina: Fares, Iliev, Ligi, Cocoricchio, Spaltro, Parlato, Ruggiero, Moreso, Sainz-Maza, L. D’Orazio, Dabizas, Gambale
Allenatore: Enzo Maiuri

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Vettorel; 2 Cimino, 26 Dametto, 17 Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Cannavò (79′ D’Orazio), Ricciardi (59′ Florenzi); Mazzocchi
Panchina: Pompei, Arioli, Dalle Mura, D’Orazio, Barone, Begheldo, Contiero, Mazzulla, Ragone, Florenzi, Achour, Novello
Allenatore: Antonio Buscè

Arbitro: Signor Gianluca Renzi di Pesaro
Assistenti: Signori Antonio Aletta di Avellino e Matteo Di Berardino di Teramo
IV Uomo: Signor Giorgio Di Cicco di Lanciano
FVS: Signor Giovanni Francesco di Molfetta

Ammoniti: Ricciardi (CO), Kouan (CO), Martinelli (CE), Visentin (CE), Langella (CO)
Espulsi:

Angoli: 1-5
Recupero: 5′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Serata autunnale a Cerignola con scrosci di pioggia e una temperatura di circa 18 gradi. Terreno dello stadio Monterisi in erba sintetica. Presenti poco più di 2mila spettatori compresi i 200 tifosi del Cosenza

Marco Garofalo
