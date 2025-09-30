Tennis: grande avvio per gli Internazionali di Calabria a Rende

RENDE – Primi match al Chiappetta Sport Village di Rende, che ospita il WTA 125 di tennis: match combattuti, di ottimo livello tecnico, ma, per il momento non c’è stato spazio per le sorprese. Buone notizie anche per le tenniste italiane, in particolare per Nuria Brancaccio e per Aurora Zantedeschi, che hanno staccato già il pass per il secondo turno.

In particolare Brancaccio, reduce dalla finale di Tolentino, che le è valsa la posizione numero 153 del ranking, è partita con il piede giusto, ma al tempo stesso con un brivido. Opposta alla ceca Palicova, l’italiana, avanti di un break ad inizio match, dopo aver fallito ben 4 set point, si è fatta rimontare ed ha perso il primo 7-5. Dal secondo, però, è iniziata un’altra partita, che Brancaccio ha condotto senza alcun problema chiudendo 6-0, 6-1.

“Ho iniziato fredda – ha detto Brancaccio – Ero su e mi sono fatta raggiungere. E’ calata la mia attenzione, mentre lei ha alzato il livello. Sono però contenta di aver reagito e di averla portata a casa”

Buona prova per Aurora Zantedeschi, wild card che, opposta ad una giocatrice con classifica decisamente migliore, è riuscita a sconfiggere in tre set Leyre Romero Gormaz.

Nulla da fare invece per l’altra azzurra Tatiana Pieri, superata dalla testa di serie numeno uno del torneo, Mayar Sherif. Ma, come detto, per il momento non c’è stato spazio per le sorprese.

Si è chiusa così una prima giornata, che ha visto il Chiappetta Sport Village riempirsi di appassionati. Il richiamo del grande tennis ha dato i suoi frutti, dalla tarda mattinata fino alla sessione serale. “Siamo molto contenti di come si sta svolgendo il torneo e del nostro staff – ha detto il Presidente del Chiappetta Sport Village, Egidio Chiappetta – E siamo contenti di come tutto il territorio sta rispondendo in maniera positiva. Già la prima sera abbia il centrale gremito“.