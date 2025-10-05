- Advertisement -

COSENZA – Si continua a votare in Calabria per eleggere il nuovo governatore, dopo le dimissioni di Occhiuto, ed il consiglio regionale. Alle ore 19 ha votato il 23,2% dei calabresi (il numero è riferito a 2144 sezioni su 2406). Numeri in salita rispetto a quelli registrati alle 12 di questa mattina quando l’affluenza era del 7,7%.

Il dato aggiornato attesta che la percentuale dei votanti per le elezioni regionali 2025 in Calabria è in leggerissimo aumento rispetto al 2021 quando alle stessa ora si era registrata un’affluenza del 22,83%.

In provincia di Catanzaro hanno già votato 25,9% (24,8 % nel 2021) degli elettori. A seguire Crotone con il 25%. A Reggio Calabria hanno votato 24,7% degli aventi diritto. Segue Cosenza, qui l’affluenza alle urne è più bassa rispetto alle altre province e si attesta al 21,3%. Chiude Vibo Valentia con il 20,6%.

C’è ancora tempo per votare. I seggi resteranno aperti fino a stasere alle 23 e domani fino alle 15. Si inizierà poi con lo scrutini che rivelerà chi sarà il nuovo governatore della Regione Calabria.