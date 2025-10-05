HomeCalabria

Regionali, la Calabria al voto: alle 19 l’affluenza è del 23,2%. A Cosenza 21,3%

Si continua a votare in Calabria per eleggere il nuovo governatore: il dato aggiornato attesta che la percentuale dei votanti è in leggerissimo aumento rispetto al 2021

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Si continua a votare in Calabria per eleggere il nuovo governatore, dopo le dimissioni di Occhiuto, ed il consiglio regionale. Alle ore 19 ha votato il 23,2% dei calabresi (il numero è riferito a 2144 sezioni su 2406). Numeri in salita rispetto a quelli registrati alle 12 di questa mattina quando l’affluenza era del 7,7%. 

Il dato aggiornato attesta che la percentuale dei votanti per le elezioni regionali 2025 in Calabria è in leggerissimo aumento rispetto al 2021 quando alle stessa ora si era registrata un’affluenza del 22,83%. 

In provincia di Catanzaro hanno già votato 25,9% (24,8 % nel 2021) degli elettori. A seguire Crotone con il 25%. A Reggio Calabria hanno votato 24,7% degli aventi diritto. Segue Cosenza, qui l’affluenza alle urne è più bassa rispetto alle altre province e si attesta al 21,3%.  Chiude Vibo Valentia con il 20,6%.

C’è ancora tempo per votare. I seggi resteranno aperti fino a stasere alle 23 e domani fino alle 15. Si inizierà poi con lo scrutini che rivelerà chi sarà il nuovo governatore della Regione Calabria.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Bergamotto, al via progetti di ricerca e valorizzazione: obiettivo rafforzare la tutela e l’internazionalizzazione

Calabria
ROMA - Partono importanti progetti di ricerca e valorizzazione del Bergamotto di Calabria, eccellenza agroalimentare del territorio reggino. Ad annunciarlo la presidente nazionale di...
frecciarosa

FrecciaRosa compie 15 anni: consulenze mediche anche a Cosenza, la prevenzione a bordo treno

Area Urbana
COSENZA - la prevenzione oncologica viaggia ancora sui binari e torna anche quest’anno, per la quindicesima edizione, FrecciaRosa, il progetto promosso dal Gruppo FS...
francobollo Codex Purpureus Rossanensis

Arriva un francobollo dedicato al Codex Purpureus Rossanensis. Rapani: «Veicolo straordinario di promozione»

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Il Codex Purpureus Rossanensis avrà il suo francobollo. Ad annunciarlo il senatore Ernesto Rapani che in una nota spiega che...
il comico

“Il Comico”: il cortometraggio di Andrea Belcastro all’Unical: una risata sull’orlo del silenzio

Area Urbana
RENDE - Domenica prossima, 7 ottobre alle ore 19.00, il Cinema Campus dell’Università della Calabria ospiterà la prima proiezione cosentina de “Il Comico”, il...
Aumentano turisti Calabria

Aumentano i turisti in Calabria: sempre più italiani e stranieri l’hanno scelta per le...

Calabria
ROMA - Sono aumentati i turisti che nel corso di questa estate appena conclusa hanno scelto la Calabria per le proprie vacanze. Lo rivelano...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37569Area Urbana22672Provincia19975Italia8062Sport3891Tirreno2987Università1486
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

Bergamotto, al via progetti di ricerca e valorizzazione: obiettivo rafforzare la...

ROMA - Partono importanti progetti di ricerca e valorizzazione del Bergamotto di Calabria, eccellenza agroalimentare del territorio reggino. Ad annunciarlo la presidente nazionale di...
francobollo Codex Purpureus Rossanensis
Ionio

Arriva un francobollo dedicato al Codex Purpureus Rossanensis. Rapani: «Veicolo straordinario...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Il Codex Purpureus Rossanensis avrà il suo francobollo. Ad annunciarlo il senatore Ernesto Rapani che in una nota spiega che...
Aumentano turisti Calabria
Calabria

Aumentano i turisti in Calabria: sempre più italiani e stranieri l’hanno...

ROMA - Sono aumentati i turisti che nel corso di questa estate appena conclusa hanno scelto la Calabria per le proprie vacanze. Lo rivelano...
don giacomo panizza
Calabria

Don Giacomo Panizza dall’Ucraina racconta l’attacco russo: «Mattinata tremenda, tanta paura»

LEOPOLI - In questi giorni caldi in cui l'attenzione internazionale si è concentrata sulle vicende della striscia di Gaza, non si è fermata l'offensiva...
Sindaco Spezzano Albanese Nociti
Provincia

Spezzano Albanese, paura al seggio: il sindaco Nociti accusa un malore

SPEZZANO ALBANESE (CS) - Paura questa mattina al seggio di Spezzano Albanese. Intorno alle ore 12, il sindaco Ferdinando Nociti, candidato alla carica di...
Camigliatello cani randagi
Provincia

Camigliatello, paura in centro per la presenza di cani randagi

SPEZZANO DELLA SILA (CS) - Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di alcuni cittadini che arriva direttamente da Camigliatello che in questi giorni si prepara...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA