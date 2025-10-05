- Advertisement -

COSENZA – Urne aperte per le elezioni regionali in Calabria 2025 fino alle 23 di oggi domenica 5 ottobre e dalle 7 alle 15 di domani. Si vota per il rinnovo dei 30 consiglieri regionali e l’elezione del presidente della giunta regionale. Sono chiamati alle urne quasi 1,8 milioni di elettori calabresi che dovranno dare un nuovo governo alla regione dopo le dimissioni del governatore uscente (e ricandidato) Roberto occhiuto.

Concluse le operazioni di voto, si procederà subito con lo spoglio delle schede che decreterà il nuovo presidente della Regione.

Elezioni regionali Calabria 2025 | Come si vota

Ogni elettore riceve una scheda unica con i nomi dei presidenti candidati vicino ai quali si trovano la lista o la coalizione dalla quale sono sostenuti. Proprio accanto alla lista c’è una riga sulla quale si può scrivere la preferenza con il cognome del candidato o della candidata (oppure nome e cognome).

Per votare è necessario recarsi presso la propria sezione elettorale (presente sulla tessera elettorale) e mostrare agli scrutatori i seguenti documenti:

Tessera elettorale con la quale si attesta l’iscrizione del cittadino o della cittadina nelle liste elettorali del Comune di residenza. In caso di smarrimento, deterioramento o completamento degli spazi sulla tessera è opportuno richiedere un duplicato presso l’ufficio elettorale del proprio Comune;

con la quale si attesta l’iscrizione del cittadino o della cittadina nelle liste elettorali del Comune di residenza. In caso di smarrimento, deterioramento o completamento degli spazi sulla tessera è opportuno richiedere un duplicato presso l’ufficio elettorale del proprio Comune; Documento di identità in corso di validità.

Ogni elettore può:

Votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul rettangolo relativo che mostra il nome del candidato presidente;

tracciando un segno sul rettangolo relativo che mostra il nome del candidato presidente; Votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo con il nome e per una sola delle liste ad esso collegate , tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; Votare a favore solo di una lista collegata tracciando sul simbolo. In tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato. Non è ammesso il voto disgiunto e quindi non è possibile esprimere il voto per un candidato presidente e contemporaneamente per una delle altre liste ad esso non collegate.

Non c’è voto disgiunto

Ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza per candidato a consigliere regionale: basta scrivere il nome e il cognome oppure soltanto il cognome. Si possono esprimere fino a due preferenze di esponenti politici appartenenti alla stessa lista, nel rispetto della parità di genere (un voto per una donna e uno per un uomo o viceversa).

Occhio alla soglia di sbarramento

Per la ripartizione dei seggi, invece, le singole liste devono superare il 4% di voti in tutta la regione, per la coalizione lo sbarramento è invece all’8%. Il sistema elettorale calabrese prevede un seggio di consigliere regionale assegnato al miglior candidato perdente alla carica di presidente. Nel caso in cui la coalizione di liste non raggiunga il 55% (16 seggi) dopo l’assegnazione del “premio”, i seggi aggiuntivi saranno tolti rispetto a quelli attribuiti alle liste della nuova opposizione.

Chi sono i candidati

Per le elezioni regionali in Calabria sono tre i candidati. Il centrodestra schiera Roberto Occhiuto (presidente uscente), il centrosinistra si è compattato e ha scelto Pasquale Tridico. La terza lista è quella di Francesco Toscano, leader di Democrazia Sovrana e Popolare.

Alle elezioni regionali Calabria 2025 Occhiuto si presenta con otto liste (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri, Occhiuto Presidente e Sud chiama Nord). Tridico ha ricevuto l’appoggio da parte di sei liste (Pd, Democratici e progressisti, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Tridico presidente e Casa dei riformisti). Una sola invece per Toscano (Democrazia Sovrana Popolare).

Circoscrizioni, tutte le liste e i candidati

Sono tre le circoscrizioni (Nord, Centro e Sud). Ecco quella Nord (Cosenza) completa:

LISTA N. 1 – UDC

Anna Vigliaturo

Vincenzo Borrelli

Massimiliano Ercole

Antonietta Fazio

Gennaro Licursi

Cataldo Antonio Russo

Domenico Piattello

Rosetta Crisci

Cinzia Naccarato

LISTA N. 2 – LEGA

Katya Gentile

Marianna Ardillo

Antonio Belmonte

Santo Capalbo

Emira Ciodaro

Michele Covello

Maria Annunziata De Marco Detta Mariolina

Orlandino Greco

Giovanni Battista Schiavelli

LISTA N. 3 – Forza Azzurri

Gregorio Iannotta

Gaspare Francesco Bernardo

Daniela Carlucci

Umberto De Luca

Leonardo De Marco

Luisa Gatto

Francesca Greco

Clementina Felicia Laurito

Massimo Nardi

LISTA N. 4 – Forza Italia

Gianluca Gallo

Pasqualina Straface

Antonella Blandi

Piercarlo Chiappetta

Antonio De Caprio

Francesca Impieri

Angela Morrone

Antonio Russo

Elisabetta Santoianni

LISTA N. 5 – Noi Moderati

Enrico Caligiuri

Sergio Giannino Gel Giudice

Davide Gravina

Marilena Lanzino

Cinzia Mauro

Ermelinda Mazzei

Riccardo Rosa

Elisa Scalercio

Enrico Caligiuri

LISTA N. 6 – Occhiuto Presidente

Pierluigi Caputo

Rosaria Succurro

Franceschina Bufano

Marisa Fiammetta Guido

Cataldo Minò

Mattia Salimbeni

Giuseppina Vano

Vincenzo Ventimiglia

Ugo Vetere

LISTA N. 7 – Sud chiama Nord

Sara Mauro

Virgilio Salvatore Minniti

Simona Casadei

Isabella Campana

Antonio Raddi

Anna Capitano

Patrik Palumbo

Carmelo Asta

Sandro Palazzolo

LISTA N. 8 – Fratelli d’Italia

Angelo Brutto

Luciana De Francesco

Anna De Gaio

Sabrina Mannarino

Dora Mauro

Pietro Santo Molinaro

Attilio Parrotta detto Attilio

Rosa Pignataro

Francesco Spadafora

LISTA N. 9 – TRIDICO Presidente

Biancamaria Rende

Daniela Bonofiglio

Rosa Principe

Stefania Rota

Ranieri Marcello Silvestri Filippilli

Edoardo Giudiceandrea detto Antonello

Ferdinando Laghi

Giovambattista Nicoletti

Ferdinando Nociti

LISTA N. 10 – Movimento 5 Stelle

Elisa Scutellà

Davide Tavernise

Giuseppe Giorno

Veronica Buffone

Massimiliano Battaglia

Teresa Sicoli

Gianfranco Orsomarso detto Giannino

Concetta Cuparo

Antonio Maiolino

LISTA N. 11 – PD

Giuseppe Mazzuca

Vincenza Bruno Bossio detta Enza

Pino Capalbo

Francesca Dorato

Catia Filippo

Francesco Antonio Iacucci

Domenico Lo Polito detto Mimmo

Rosellina Madeo

Rosanna Mazzia

LISTA N. 12 – Democratici Progressisti

Umberto Federico

Giuseppina Rachele Incarnato

Domenico Lacava

Filomena Presta

Donatella Donato

Giuseppe Pugliese

Maria Assunta Lattuca

Biagio Caligiuri

Francesco De Cicco

LISTA N. 13 – Casa Riformisti

Filomena Greco

Amerigo Castiglione

Francesca Cufone

Gabriella De Seta

Gianmarco Manfrinato

Lucantonio Nicoletti

Cosimo Savastano

Norina Scorza

Giuseppe Graziano

LISTA N. 14 – AVS

Donatella DI CESARE

Giuseppe Campana

Giorgia Carmenpia Giampietro

Michele Cosentino

Annunziata Turano

Francesco Giacomo Pignataro

Walter Nocito

Donatella Di Cesare

Maria Pia Funaro

LISTA N. 15 – DSP

Marco RIZZO

Caterina Villì

Francesco Toscano

Alessandro Buccieri

Luigi Caputo

Claudia Castro

Luca Filippelli

Rosa Gaudio

Paola Marinaccio