COSENZA – Urne aperte per le elezioni regionali in Calabria 2025 fino alle 23 di oggi domenica 5 ottobre e dalle 7 alle 15 di domani. Si vota per il rinnovo dei 30 consiglieri regionali e l’elezione del presidente della giunta regionale. Sono chiamati alle urne quasi 1,8 milioni di elettori calabresi che dovranno dare un nuovo governo alla regione dopo le dimissioni del governatore uscente (e ricandidato) Roberto occhiuto.
Concluse le operazioni di voto, si procederà subito con lo spoglio delle schede che decreterà il nuovo presidente della Regione.
Elezioni regionali Calabria 2025 | Come si vota
Ogni elettore riceve una scheda unica con i nomi dei presidenti candidati vicino ai quali si trovano la lista o la coalizione dalla quale sono sostenuti. Proprio accanto alla lista c’è una riga sulla quale si può scrivere la preferenza con il cognome del candidato o della candidata (oppure nome e cognome).
Per votare è necessario recarsi presso la propria sezione elettorale (presente sulla tessera elettorale) e mostrare agli scrutatori i seguenti documenti:
- Tessera elettorale con la quale si attesta l’iscrizione del cittadino o della cittadina nelle liste elettorali del Comune di residenza. In caso di smarrimento, deterioramento o completamento degli spazi sulla tessera è opportuno richiedere un duplicato presso l’ufficio elettorale del proprio Comune;
- Documento di identità in corso di validità.
Ogni elettore può:
- Votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul rettangolo relativo che mostra il nome del candidato presidente;
- Votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo con il nome e per una sola delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
- Votare a favore solo di una lista collegata tracciando sul simbolo. In tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato. Non è ammesso il voto disgiunto e quindi non è possibile esprimere il voto per un candidato presidente e contemporaneamente per una delle altre liste ad esso non collegate.
Non c’è voto disgiunto
Ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza per candidato a consigliere regionale: basta scrivere il nome e il cognome oppure soltanto il cognome. Si possono esprimere fino a due preferenze di esponenti politici appartenenti alla stessa lista, nel rispetto della parità di genere (un voto per una donna e uno per un uomo o viceversa).
Occhio alla soglia di sbarramento
Per la ripartizione dei seggi, invece, le singole liste devono superare il 4% di voti in tutta la regione, per la coalizione lo sbarramento è invece all’8%. Il sistema elettorale calabrese prevede un seggio di consigliere regionale assegnato al miglior candidato perdente alla carica di presidente. Nel caso in cui la coalizione di liste non raggiunga il 55% (16 seggi) dopo l’assegnazione del “premio”, i seggi aggiuntivi saranno tolti rispetto a quelli attribuiti alle liste della nuova opposizione.
Chi sono i candidati
Per le elezioni regionali in Calabria sono tre i candidati. Il centrodestra schiera Roberto Occhiuto (presidente uscente), il centrosinistra si è compattato e ha scelto Pasquale Tridico. La terza lista è quella di Francesco Toscano, leader di Democrazia Sovrana e Popolare.
Alle elezioni regionali Calabria 2025 Occhiuto si presenta con otto liste (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri, Occhiuto Presidente e Sud chiama Nord). Tridico ha ricevuto l’appoggio da parte di sei liste (Pd, Democratici e progressisti, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Tridico presidente e Casa dei riformisti). Una sola invece per Toscano (Democrazia Sovrana Popolare).
Circoscrizioni, tutte le liste e i candidati
Sono tre le circoscrizioni (Nord, Centro e Sud). Ecco quella Nord (Cosenza) completa:
LISTA N. 1 – UDC
- Anna Vigliaturo
- Vincenzo Borrelli
- Massimiliano Ercole
- Antonietta Fazio
- Gennaro Licursi
- Cataldo Antonio Russo
- Domenico Piattello
- Rosetta Crisci
- Cinzia Naccarato
LISTA N. 2 – LEGA
- Katya Gentile
- Marianna Ardillo
- Antonio Belmonte
- Santo Capalbo
- Emira Ciodaro
- Michele Covello
- Maria Annunziata De Marco Detta Mariolina
- Orlandino Greco
- Giovanni Battista Schiavelli
LISTA N. 3 – Forza Azzurri
- Gregorio Iannotta
- Gaspare Francesco Bernardo
- Daniela Carlucci
- Umberto De Luca
- Leonardo De Marco
- Luisa Gatto
- Francesca Greco
- Clementina Felicia Laurito
- Massimo Nardi
LISTA N. 4 – Forza Italia
- Gianluca Gallo
- Pasqualina Straface
- Antonella Blandi
- Piercarlo Chiappetta
- Antonio De Caprio
- Francesca Impieri
- Angela Morrone
- Antonio Russo
- Elisabetta Santoianni
LISTA N. 5 – Noi Moderati
- Enrico Caligiuri
- Sergio Giannino Gel Giudice
- Davide Gravina
- Marilena Lanzino
- Cinzia Mauro
- Ermelinda Mazzei
- Riccardo Rosa
- Elisa Scalercio
- Enrico Caligiuri
LISTA N. 6 – Occhiuto Presidente
- Pierluigi Caputo
- Rosaria Succurro
- Franceschina Bufano
- Marisa Fiammetta Guido
- Cataldo Minò
- Mattia Salimbeni
- Giuseppina Vano
- Vincenzo Ventimiglia
- Ugo Vetere
LISTA N. 7 – Sud chiama Nord
- Sara Mauro
- Virgilio Salvatore Minniti
- Simona Casadei
- Isabella Campana
- Antonio Raddi
- Anna Capitano
- Patrik Palumbo
- Carmelo Asta
- Sandro Palazzolo
LISTA N. 8 – Fratelli d’Italia
- Angelo Brutto
- Luciana De Francesco
- Anna De Gaio
- Sabrina Mannarino
- Dora Mauro
- Pietro Santo Molinaro
- Attilio Parrotta detto Attilio
- Rosa Pignataro
- Francesco Spadafora
LISTA N. 9 – TRIDICO Presidente
- Biancamaria Rende
- Daniela Bonofiglio
- Rosa Principe
- Stefania Rota
- Ranieri Marcello Silvestri Filippilli
- Edoardo Giudiceandrea detto Antonello
- Ferdinando Laghi
- Giovambattista Nicoletti
- Ferdinando Nociti
LISTA N. 10 – Movimento 5 Stelle
- Elisa Scutellà
- Davide Tavernise
- Giuseppe Giorno
- Veronica Buffone
- Massimiliano Battaglia
- Teresa Sicoli
- Gianfranco Orsomarso detto Giannino
- Concetta Cuparo
- Antonio Maiolino
LISTA N. 11 – PD
- Giuseppe Mazzuca
- Vincenza Bruno Bossio detta Enza
- Pino Capalbo
- Francesca Dorato
- Catia Filippo
- Francesco Antonio Iacucci
- Domenico Lo Polito detto Mimmo
- Rosellina Madeo
- Rosanna Mazzia
LISTA N. 12 – Democratici Progressisti
- Umberto Federico
- Giuseppina Rachele Incarnato
- Domenico Lacava
- Filomena Presta
- Donatella Donato
- Giuseppe Pugliese
- Maria Assunta Lattuca
- Biagio Caligiuri
- Francesco De Cicco
LISTA N. 13 – Casa Riformisti
- Filomena Greco
- Amerigo Castiglione
- Francesca Cufone
- Gabriella De Seta
- Gianmarco Manfrinato
- Lucantonio Nicoletti
- Cosimo Savastano
- Norina Scorza
- Giuseppe Graziano
LISTA N. 14 – AVS
- Donatella DI CESARE
- Giuseppe Campana
- Giorgia Carmenpia Giampietro
- Michele Cosentino
- Annunziata Turano
- Francesco Giacomo Pignataro
- Walter Nocito
- Donatella Di Cesare
- Maria Pia Funaro
LISTA N. 15 – DSP
- Marco RIZZO
- Caterina Villì
- Francesco Toscano
- Alessandro Buccieri
- Luigi Caputo
- Claudia Castro
- Luca Filippelli
- Rosa Gaudio
- Paola Marinaccio