CosenzApp trionfa a Roma: il video “Il Geppetto Calabrese” premiato al Vertical Movie Festival

Il contributo realizzato dalla piattaforma fondata da Daniele Spadafora e Andrea Valenti ha portato la storia di Giovanni Leonetti davanti a un pubblico internazionale aggiudicandosi il premio come miglior soggetto

COSENZA – Un laboratorio di pochi metri quadri a Cosenza, pieno di trucioli di legno e Pinocchi in lavorazione, è diventato protagonista sul palco internazionale dedicato al cinema verticale. Il video “Il Geppetto Calabrese”, realizzato da CosenzApp, ha conquistato i Vertical Movie Festival 2025 il 4 ottobre a Roma, portando la storia di Giovanni Leonetti davanti a un pubblico internazionale e aggiudicandosi il premio come miglior soggetto.

Il festival, giunto all’ottava edizione, ha selezionato il lavoro di CosenzApp tra le numerose opere provenienti da 117 paesi. La giuria, presieduta da Silvia Scola, ha premiato la capacità di raccontare storie autentiche attraverso il formato verticale 9:16, ormai dominante nell’era dei social media e della fruizione mobile.

I Vertical Movie Festival, fondati nel 2018 da Salvatore Marino, rappresentano l’evoluzione del linguaggio cinematografico nell’era mobile. Con il 94% degli utenti che mantiene lo smartphone in verticale e oltre l’80% dei video consumati in questo formato, il festival romano ha anticipato una tendenza ormai consolidata.

Da imbianchino a burattinaio: la seconda vita di Giovanni

Come il Geppetto di Collodi, Giovanni ha iniziato per caso a scolpire Pinocchi fedeli a quelli originali. Da sei anni il suo laboratorio in Via Popilia è diventato un luogo magico in cui nascono burattini unici, ciascuno con la sua personalità.

Nel video disponibile sui canali social di CosenzApp, Giovanni racconta come nascono i suoi “bambini”, mostrando come il processo richieda tempo, dedizione e quella pazienza artigiana che oggi sembra appartenere a un’altra epoca.

CosenzApp: raccontare la “Calabria che ci piace” che merita di essere conosciuta

Daniele Spadafora e Andrea Valenti, fondatori di CosenzApp, hanno costruito negli anni una piattaforma digitale dedicata a raccontare Cosenza e la Calabria attraverso storie autentiche con milioni di interazioni mensili. Il loro approccio si concentra sulle persone, sui mestieri, sulle storie quotidiane che spesso rimangono invisibili nei grandi circuiti mediatici.

“Il successo ai Vertical Movie Festival rappresenta per noi un traguardo carico di significato: dopo oltre dieci anni di attività nel raccontare Cosenza e la Calabria quotidianamente, questo è il primo riconoscimento ufficiale che riceviamo, ed è emblematico che arrivi da fuori regione, da una giuria internazionale. Un premio che si aggiunge al consenso e all’affetto costruiti giorno dopo giorno con la community da migliaia follower.”

