HomeArea Urbana

Montalto Uffugo: l’anno scolastico si apre con una svolta digitale nei servizi mensa e trasporto

Un sistema che consente alle famiglie di acquistare e utilizzare i ticket mensa e trasporto in modo semplice e immediato, tramite piattaforme digitali

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – L’anno scolastico 2025/26 si è aperto a Montalto Uffugo sotto il segno dell’innovazione e della digitalizzazione, con importanti novità nei servizi scolastici essenziali come mensa e trasporto. Un cambiamento atteso da oltre trent’anni, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Biagio Faragalli, in sinergia con l’assessorato alla Pubblica Istruzione, diretto da Silvio Ranieri, per semplificare la vita delle famiglie e garantire maggiore efficienza e trasparenza.

«È un inizio di anno scolastico all’insegna del cambiamento – ha dichiarato l’assessore Ranieri – con l’introduzione di un sistema di gestione tecnologico che offre ai genitori autonomia, flessibilità e maggiore comodità. Dall’acquisto del ticket all’utilizzo del servizio, tutto ora è gestibile in modo diretto e digitale, senza più dover rincorrere gli orari degli uffici pubblici».

Il nuovo sistema

Consente alle famiglie di acquistare e utilizzare i ticket mensa e trasporto in modo semplice e immediato, tramite piattaforme digitali. Un vantaggio importante anche in termini economici: non solo nessun aumento dei cost, ma sgravi per le famiglie con disabilità e l’eliminazione dell’obbligo di utilizzo mensile dei ticket, che restano validi per l’intero anno scolastico.

Un’altra scelta strategica è stata quella di mantenere le corse singole dello scuolabus, a differenza di altri comuni che le hanno eliminate. Un gesto concreto di attenzione alle esigenze delle famiglie, soprattutto in un territorio ampio e articolato come quello di Montalto Uffugo.

L’implementazione del sistema digitale ha coinvolto l’Ufficio Pubblica Istruzione, il Punto Digitale Facile e i ragazzi del Servizio Civile, che hanno garantito un supporto continuo alla cittadinanza. Grazie alla digitalizzazione, il Comune è oggi in grado di monitorare in tempo reale le corse del trasporto scolastico e i dati relativi al servizio mensa, compresi gli alunni con diete particolari, ottimizzando tempi, risorse e qualità del servizio.

«Questa è una vera e propria rivoluzione – ha commentato il sindaco – che segna il passaggio a una nuova era nella gestione dei servizi scolastici. È la dimostrazione concreta di una pubblica amministrazione che guarda al futuro e mette la tecnologia al servizio dei cittadini, puntando su efficienza, accessibilità e trasparenza».

L’Amministrazione comunale sottolinea, per voce dell’assessore Ranieri «che il successo delle scuole montaltesi, sempre più scelte anche da famiglie dei comuni limitrofi, è frutto di un lavoro sinergico con i dirigenti scolastici e di una visione chiara: investire in innovazione, semplificare la burocrazia e mettere al centro le famiglie».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

portafogli vuoto poverta

Azzardo online, Calabria maglia nera d’Italia: 4 capoluoghi tra i primi 15 per spesa...

Calabria
CATANZARO - La Calabria si conferma tra le aree più esposte al rischio del gioco d’azzardo online. A rivelarlo è il nuovo report di...
Stefan Umit Uygur - Dectar

Cosenza, Dectar Ldt lancia ‘DectarLab’: ricerca e sviluppo per la cybersecurity in Calabria

Area Urbana
COSENZA - La Calabria diventa protagonista di un nuovo percorso di innovazione tecnologica con la nascita di DectarLab Srl, azienda e laboratorio di ricerca...
wta rende

Tennis a Rende: termina il WTA 125, domattina le finali di singolo e di...

Sport
RENDE - Gran finale domani mattina del WTA 125. Alle 11, al campo centrale la finale del singolare che sarà anticipata alle 10 del...
carta imbarco digitale generico

Ryanair dice addio alla carta di imbarco cartacea: Codici lancia l’allarme su costi extra...

Italia
ROMA - Una novità che rischia di trasformarsi in un boomerang per migliaia di passeggeri quella a artire dal 12 novembre 2025, quando Ryanair...
dislessia rende

“Dislessia, solo un altro modo di vedere il mondo”: l’AID lancia da Rende la...

Area Urbana
RENDE – La dislessia non è un difetto, ma un altro modo – unico e pieno di potenzialità – di leggere e interpretare il...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37555Area Urbana22666Provincia19972Italia8060Sport3891Tirreno2987Università1486
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

portafogli vuoto poverta
Calabria

Azzardo online, Calabria maglia nera d’Italia: 4 capoluoghi tra i primi...

CATANZARO - La Calabria si conferma tra le aree più esposte al rischio del gioco d’azzardo online. A rivelarlo è il nuovo report di...
Stefan Umit Uygur - Dectar
Area Urbana

Cosenza, Dectar Ldt lancia ‘DectarLab’: ricerca e sviluppo per la cybersecurity...

COSENZA - La Calabria diventa protagonista di un nuovo percorso di innovazione tecnologica con la nascita di DectarLab Srl, azienda e laboratorio di ricerca...
carta imbarco digitale generico
Italia

Ryanair dice addio alla carta di imbarco cartacea: Codici lancia l’allarme...

ROMA - Una novità che rischia di trasformarsi in un boomerang per migliaia di passeggeri quella a artire dal 12 novembre 2025, quando Ryanair...
dislessia rende
Area Urbana

“Dislessia, solo un altro modo di vedere il mondo”: l’AID lancia...

RENDE – La dislessia non è un difetto, ma un altro modo – unico e pieno di potenzialità – di leggere e interpretare il...
tribunale castrovillari
Provincia

Corigliano Rossano: arrestato per rapine in banca, trovate armi da fuoco...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Era stato trovato in possesso di armi comuni da sparo durante un periodo di detenzione ai domiciliari, ma alla fine...
cetraro marina
Tirreno

Brutale aggressione a Cetraro Marina, direttore di un negozio in ospedale...

CETRARO (CS) – Sdegno e indignazione da parte dell’Amministrazione comunale di Cetraro per il grave episodio di violenza avvenuto nella mattinata di ieri, 3...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA