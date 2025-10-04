Montalto Uffugo: l’anno scolastico si apre con una svolta digitale nei servizi mensa e trasporto

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – L’anno scolastico 2025/26 si è aperto a Montalto Uffugo sotto il segno dell’innovazione e della digitalizzazione, con importanti novità nei servizi scolastici essenziali come mensa e trasporto. Un cambiamento atteso da oltre trent’anni, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Biagio Faragalli, in sinergia con l’assessorato alla Pubblica Istruzione, diretto da Silvio Ranieri, per semplificare la vita delle famiglie e garantire maggiore efficienza e trasparenza.

«È un inizio di anno scolastico all’insegna del cambiamento – ha dichiarato l’assessore Ranieri – con l’introduzione di un sistema di gestione tecnologico che offre ai genitori autonomia, flessibilità e maggiore comodità. Dall’acquisto del ticket all’utilizzo del servizio, tutto ora è gestibile in modo diretto e digitale, senza più dover rincorrere gli orari degli uffici pubblici».

Il nuovo sistema

Consente alle famiglie di acquistare e utilizzare i ticket mensa e trasporto in modo semplice e immediato, tramite piattaforme digitali. Un vantaggio importante anche in termini economici: non solo nessun aumento dei cost, ma sgravi per le famiglie con disabilità e l’eliminazione dell’obbligo di utilizzo mensile dei ticket, che restano validi per l’intero anno scolastico.

Un’altra scelta strategica è stata quella di mantenere le corse singole dello scuolabus, a differenza di altri comuni che le hanno eliminate. Un gesto concreto di attenzione alle esigenze delle famiglie, soprattutto in un territorio ampio e articolato come quello di Montalto Uffugo.

L’implementazione del sistema digitale ha coinvolto l’Ufficio Pubblica Istruzione, il Punto Digitale Facile e i ragazzi del Servizio Civile, che hanno garantito un supporto continuo alla cittadinanza. Grazie alla digitalizzazione, il Comune è oggi in grado di monitorare in tempo reale le corse del trasporto scolastico e i dati relativi al servizio mensa, compresi gli alunni con diete particolari, ottimizzando tempi, risorse e qualità del servizio.

«Questa è una vera e propria rivoluzione – ha commentato il sindaco – che segna il passaggio a una nuova era nella gestione dei servizi scolastici. È la dimostrazione concreta di una pubblica amministrazione che guarda al futuro e mette la tecnologia al servizio dei cittadini, puntando su efficienza, accessibilità e trasparenza».

L’Amministrazione comunale sottolinea, per voce dell’assessore Ranieri «che il successo delle scuole montaltesi, sempre più scelte anche da famiglie dei comuni limitrofi, è frutto di un lavoro sinergico con i dirigenti scolastici e di una visione chiara: investire in innovazione, semplificare la burocrazia e mettere al centro le famiglie».