Rende, via ai lavori per la viabilità: strade riasfaltate, nuova rotatoria e interventi contro il traffico

Approvate dalla Giunta comunale delibere per la manutenzione stradale, il completamento della bretella nord e una campagna di sensibilizzazione contro l’abuso di alcol. Sarà anche consentito il doppio senso di marcia su via Leonardo da Vinci

RENDE (CS) – Nell’ultima seduta, la Giunta comunale di Rende, presieduta dal sindaco Sandro Principe, ha approvato una serie di importanti delibere che daranno il via a lavori di bitumazione integrale delle strade, regimazione delle acque, e modifiche strategiche al traffico cittadino, in particolare nella zona nord della città.

Nel dettaglio

– Approvato il progetto esecutivo del primo contratto dell’accordo quadro per la manutenzione stradale di arterie cittadine e, precisamente, via Crati, via Busento, via Adige, via Valle del Neto, via Repaci, via Ungaretti, via Quasimodo e via Donizetti. Detta manutenzione straordinaria proseguirà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ed interesserà gradualmente l’intero territorio comunale;

  • E’ stato dato indirizzo al dirigente di settore dei Lavori pubblici per portare a compimento le migliorie della bretella su via Colombo e apportare modifiche alla viabilità cittadina al fine di decongestionare il traffico a Quattromiglia.
  • Verrà consentito il doppio senso di marcia su via Leonardo da Vinci a corsia unica verso la zona industriale per i mezzi pesanti provenienti da via Marconi così da evitare di percorrere via Volta e, quindi, una parte rilevante di Quattromiglia;
  • Nei pressi del Poliambulatorio verrà nel contempo realizzata una nuova rotatoria con fontana artistica che renderà l’ingresso a nord di Rende più ordinato.

    Inoltre, in materia di prevenzione della salute, è stata patrocinata la campagna di sensibilizzazione del “Molto” per un consumo sensato e corretto delle bevande alcoliche in collaborazione con il Sert e la Croce rossa. Gli eventi sul tema si svolgeranno tutti i sabati del mese di ottobre.

