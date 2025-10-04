Brutale aggressione a Cetraro Marina, direttore di un negozio in ospedale a Cosenza. Comune: «inaccettabile»

- Advertisement -

CETRARO (CS) – Sdegno e indignazione da parte dell’Amministrazione comunale di Cetraro per il grave episodio di violenza avvenuto nella mattinata di ieri, 3 ottobre all’interno di una nota attività commerciale della zona marina, poco dopo l’apertura dell’attività. A farne le spese è stato il direttore di un esercizio commerciale che sarebbe stato brutalmente aggredito da due individui che si sono introdotti nel negozio e lo hanno colpito con violenza, senza apparente motivo.

L’uomo, soccorso dai colleghi, è stato trasportato prima al pronto soccorso di Paola, poi trasferito all’ospedale Annunziata di Cosenza a causa delle gravi ferite riportate e ricoverato in prognosi riservata. Sull’accaduto indagano i crabinieri che stanno esaminando le immagini della videosorveglianza, nella speranza di identificare i due aggressori e far luce sulle motivazioni del pestaggio.

«Cetraro non si piega alla violenza»

“Siamo certi che questo atto sarà punito e che i responsabili saranno assicurati alla giustizia – ha dichiarato il Comune –. Confidiamo nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine e ribadiamo la nostra vicinanza alla vittima e a tutti quegli imprenditori che lavorano con onestà e impegno. Cetraro non si piega alla violenza. Saremo sempre al fianco della legalità e della sicurezza”.