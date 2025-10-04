HomeTirreno

Diamante, la tappa del campionato provinciale di Cosenza di Surfcasting 2025

Prevista la partecipazione di circa 90 atleti che praticheranno la pesca sportiva lanciando esche naturali dalla riva verso il largo. Il Surfcasting è una modalità di pesca sportiva che si effettua dalla spiaggia

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – Diamante ospiterà domani, domenica 5 ottobre, la seconda prova del campionato provinciale di Cosenza di Surf casting 2025, promosso dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.).  La gara sportiva, organizzata dall’A.D.P.S. Brutia Team con il patrocinio del Comune di Diamante, si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 12.30 sul tratto di spiaggia di fronte al Lungomare nuovo di Viale Glauco. In caso di condizioni meteo marine avverse, la competizione si terrà sul campo di riserva di fronte all’Isola di Cirella.

La gara

Prevista la partecipazione di circa 90 atleti che praticheranno la pesca sportiva lanciando esche naturali dalla riva verso il largo. Sul campo di gara ci saranno gli ispettori di sponda che misureranno il pescato dagli atleti, segnando su apposite schede i centimetri, la specie ittica, la quantità e tutti i dati che saranno elaborati dal Giudice federale per i punteggi totali di ogni partecipante con rilascio immediato delle prede, come previsto dalla circolare normativa della F.I.P.S.A.S. A completamento classifica da parte del Giudice di gara, si procederà con la premiazione federale F.I.P.S.A.S. e la premiazione aggiuntiva offerta dal Comune di Diamante.

«Ringraziamo il sindaco Achille Ordine e tutta l’Amministrazione comunale di Diamante per aver voluto ospitare questa tappa del campionato provinciale di Surf casting, a cui seguiranno altre due prove. La nostra associazione – dichiara il presidente dell’A.D.P.S. Brutia Team, Agostino Fortino – è stata ben entusiasta nell’accogliere questa richiesta e poter svolgere la gara in uno dei posti più suggestivi e caratteristici della Calabria».

«Sarà una bella giornata di sport all’aperto – conclude l’assessore al Turismo del Comune di Diamante, Francesco Bartalotta – per un evento che vedrà sulla spiaggia della nostra Città decine di atleti provenienti da tutta la provincia di Cosenza, assieme a giudici, ispettori di sponda, tecnici, famiglie, accompagnatori e appassionati di questa disciplina sportiva. Un’occasione importante per promuovere lo sport, l’aggregazione sociale, per valorizzare le nostre risorse paesaggistiche e naturalistiche in quell’ottica di turismo che comprenda più direttrici».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Tentata estorsione ad un imprenditore di carburanti: intimidazioni per costringerlo a pagare. Due arresti

Calabria
REGGIO CALABRIA – Un imprenditore del settore della distribuzione di carburanti ha trovato il coraggio di opporsi alle pressioni della criminalità organizzata e ha...
viadotto ortiano 2

Longobucco: lavori sul viadotto “Ortiano II”, Sapia ad Anas «serve un’accelerazione immediata»

Provincia
COSENZA - Il Segretario dell'UST CISL di Cosenza, Michele Sapia, torna a richiamare l'attenzione sulla situazione del cantiere per la ricostruzione del Viadotto Ortiano...
lago cecita

Lago Cecita navigabile: completato l’iter per il riconoscimento. Carricato «Risultato atteso da 50 anni»

Provincia
CELICO (CS) – Un sogno lungo mezzo secolo che si avvicina finalmente alla realtà con il termine dell’iter per il riconoscimento ufficiale della navigabilità...

Pedopornografia online: arresti tra Sicilia e Calabria. Coinvolti professionisti, studenti e pensionati

Calabria
CATANIA – Un'importante operazione della Polizia Postale, condotta tra Sicilia e Calabria, ha portato all’arresto in flagranza di reato di tre persone e alla...

Mutui in Calabria 2025: a Cosenza si acquista casa dopo i 41 anni. Ma...

Area Urbana
COSENZA - I mutui nel 2025 diventano uno scoglio difficile da superare, ma il mercato inizia in qualche modo ad incoraggiare i consumatori (anche...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37552Area Urbana22660Provincia19970Italia8058Sport3890Tirreno2986Università1486
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Calabria

Tentata estorsione ad un imprenditore di carburanti: intimidazioni per costringerlo a...

REGGIO CALABRIA – Un imprenditore del settore della distribuzione di carburanti ha trovato il coraggio di opporsi alle pressioni della criminalità organizzata e ha...
viadotto ortiano 2
Provincia

Longobucco: lavori sul viadotto “Ortiano II”, Sapia ad Anas «serve un’accelerazione...

COSENZA - Il Segretario dell'UST CISL di Cosenza, Michele Sapia, torna a richiamare l'attenzione sulla situazione del cantiere per la ricostruzione del Viadotto Ortiano...
lago cecita
Provincia

Lago Cecita navigabile: completato l’iter per il riconoscimento. Carricato «Risultato atteso...

CELICO (CS) – Un sogno lungo mezzo secolo che si avvicina finalmente alla realtà con il termine dell’iter per il riconoscimento ufficiale della navigabilità...
Calabria

Pedopornografia online: arresti tra Sicilia e Calabria. Coinvolti professionisti, studenti e...

CATANIA – Un'importante operazione della Polizia Postale, condotta tra Sicilia e Calabria, ha portato all’arresto in flagranza di reato di tre persone e alla...
polizia vibo
Calabria

Controlli su strada e negli esercizi commerciali, cinque denunce ma anche...

CROTONE - Maxi-operazione di controllo del territorio tra Isola Capo Rizzuto e Crotone, dove la Polizia di Stato ha messo in campo un imponente...
Area Urbana

Bimbo morto dopo il trasferimento da Vibo a Cosenza, la Procura...

COSENZA – Aveva solo quattro mesi Leonardo Currà, il bimbo di Paravati morto lunedì scorso nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Annunziata di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA