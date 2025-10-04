- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – Diamante ospiterà domani, domenica 5 ottobre, la seconda prova del campionato provinciale di Cosenza di Surf casting 2025, promosso dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.). La gara sportiva, organizzata dall’A.D.P.S. Brutia Team con il patrocinio del Comune di Diamante, si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 12.30 sul tratto di spiaggia di fronte al Lungomare nuovo di Viale Glauco. In caso di condizioni meteo marine avverse, la competizione si terrà sul campo di riserva di fronte all’Isola di Cirella.

La gara

Prevista la partecipazione di circa 90 atleti che praticheranno la pesca sportiva lanciando esche naturali dalla riva verso il largo. Sul campo di gara ci saranno gli ispettori di sponda che misureranno il pescato dagli atleti, segnando su apposite schede i centimetri, la specie ittica, la quantità e tutti i dati che saranno elaborati dal Giudice federale per i punteggi totali di ogni partecipante con rilascio immediato delle prede, come previsto dalla circolare normativa della F.I.P.S.A.S. A completamento classifica da parte del Giudice di gara, si procederà con la premiazione federale F.I.P.S.A.S. e la premiazione aggiuntiva offerta dal Comune di Diamante.

«Ringraziamo il sindaco Achille Ordine e tutta l’Amministrazione comunale di Diamante per aver voluto ospitare questa tappa del campionato provinciale di Surf casting, a cui seguiranno altre due prove. La nostra associazione – dichiara il presidente dell’A.D.P.S. Brutia Team, Agostino Fortino – è stata ben entusiasta nell’accogliere questa richiesta e poter svolgere la gara in uno dei posti più suggestivi e caratteristici della Calabria».

«Sarà una bella giornata di sport all’aperto – conclude l’assessore al Turismo del Comune di Diamante, Francesco Bartalotta – per un evento che vedrà sulla spiaggia della nostra Città decine di atleti provenienti da tutta la provincia di Cosenza, assieme a giudici, ispettori di sponda, tecnici, famiglie, accompagnatori e appassionati di questa disciplina sportiva. Un’occasione importante per promuovere lo sport, l’aggregazione sociale, per valorizzare le nostre risorse paesaggistiche e naturalistiche in quell’ottica di turismo che comprenda più direttrici».