Cassano Ionio, prosegue il programma “Lotta alla povertà – banco solidale alimentare”

Dopo la delibera della Giunta, saranno ora gli uffici comunali ad elaborare il relativo avviso, che sarà pubblicato nelle prossime settimane con i requisiti e la documentazione da presentare

CASSANO IONIO (CS) – Proseguirà anche nel 2026 e nel 2027 il programma “Lotta alla povertà – banco solidale alimentare”. La Giunta comunale, su proposta del sindaco Gianpaolo Iacobini e dell’assessore delegata alle Politiche sociali Rosa De Franco, ha discusso e approvato la prosecuzione dell’iniziativa anche per il prossimo biennio. L’Ente sibarita ha istituito il programma “Lotta alla Povertà“, finanziato con fondi del bilancio comunale, con finalità di solidarietà sociale e allo scopo di fornire assistenza diretta ai nuclei familiari indigenti che risiedono nel territorio comunale attraverso la distribuzione ed il consumo di beni alimentari di prima necessità, per garantire maggiore equità e combattere le discriminazioni sociali.

L’obiettivo è di offrire, attraverso la distribuzione di beni alimentari di prima necessità, un aiuto immediato alle persone più bisognose che risultano essere prive di potere d’acquisto. La misura adottata consente di continuare a garantire la distribuzione mensile di pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità in favore delle fasce di popolazione che si trovano in condizioni di grave disagio economico, quale misura e strumento di contrasto alla povertà.

pacco alimentare cassano ionio assessore de franco

“Come anticipato – ha sottolineato l’assessore De Franco a margine della riunione della Giunta – il programma continuerà e la lotta alla povertà continuerà ad essere una priorità assoluta dell’Amministrazione comunale soprattutto in relazione all’aumento considerevole delle richieste di aiuto provenienti dai cittadini appartenenti alle fasce sociali più deboli”.

Ora, dopo la delibera della Giunta, la palla passa agli uffici comunali che provvederanno ad elaborare il relativo avviso, che sarà pubblicato nelle prossime settimane e di cui sarà data ampia comunicazione, con i requisiti da soddisfare e la documentazione da presentare.

