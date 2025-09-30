Corigliano Rossano, la Madonna di Fatima sorvola la città a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un momento di profonda spiritualità ha coinvolto la città di Corigliano-Rossano sabato scorso, in occasione del “Peregrinatio Mariae” della Madonna di Fatima. Il simulacro sacro è stato trasportato a bordo di un elicottero AW139 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, in un volo che ha unito fede e istituzioni. Nonostante la pioggia battente, il sorvolo ha interessato l’intero comprensorio, passando anche sopra gli ospedali “Guido Compagna” e “Nicola Giannettasio”, quasi a impartire una benedizione dall’alto.

All’atterraggio poi al Palazzetto dello Sport “Felice Calabrò” dove il simulacro, è stato accolto dalle autorità religiose e militari. La processione è poi proseguita verso la Chiesa di San Paolo, dove si è celebrata la messa. L’iniziativa, organizzata dalla Parrocchia San Paolo e dai Servi del Cuore Immacolato di Maria, ha visto la partecipazione delle componenti territoriali e aeronavali della Guardia di Finanza.