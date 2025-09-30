HomeIonio

Corigliano Rossano, la Madonna di Fatima sorvola la città a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza

In occasione del “Peregrinatio Mariae”, trasporto solenne del simulacro con l’AW139 del ROAN di Vibo Valentia. Un evento che ha emozionato l’intera comunità

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un momento di profonda spiritualità ha coinvolto la città di Corigliano-Rossano sabato scorso, in occasione del “Peregrinatio Mariae” della Madonna di Fatima. Il simulacro sacro è stato trasportato a bordo di un elicottero AW139 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, in un volo che ha unito fede e istituzioni. Nonostante la pioggia battente, il sorvolo ha interessato l’intero comprensorio, passando anche sopra gli ospedali “Guido Compagna” e “Nicola Giannettasio”, quasi a impartire una benedizione dall’alto.

All’atterraggio poi al Palazzetto dello Sport “Felice Calabrò” dove il simulacro, è stato accolto dalle autorità religiose e militari. La processione è poi proseguita verso la Chiesa di San Paolo, dove si è celebrata la messa. L’iniziativa, organizzata dalla Parrocchia San Paolo e dai Servi del Cuore Immacolato di Maria, ha visto la partecipazione delle componenti territoriali e aeronavali della Guardia di Finanza.

