Pnrr, un milione di euro per Sibari: via libera ai nuovi centri raccolta rifiuti

Il progetto prevede la realizzazione dei due centri raccolta sugli stessi siti che attualmente sono sedi di stoccaggio temporaneo dei rifiuti a Marina di Sibari e ai Laghi di Sibari

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato la variazione della scheda progetto riguardante il finanziamento del Pnrr per realizzare due nuovi Centri Raccolta Rifiuti, a Marina e ai Laghi di Sibari. Il progetto, ridefinito nelle ultime settimane, prevede la realizzazione dei due centri raccolta sugli stessi siti che attualmente, in modo del tutto provvisorio, sono sedi di stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti a Marina di Sibari (Area K1) ed ai Laghi di Sibari (Area K2).

I due siti, benché ben gestiti, attualmente, non possedendo i requisiti minimi di isola ecologica e limitando la dovuta offerta prestazionale all’utenza, hanno necessitato di un upgrade che si farà con i fondi del Pnrr. Ma l’iter burocratico ha necessitato di alcuni interventi, portati a compimento tra luglio e settembre, a cura dell’Area Tecnica del Municipio. “Dopo una lunga e complessa interlocuzione estiva col Mase – ha spiegato il sindaco Gianpaolo Iacobini – siamo riusciti a mettere in sicurezza il finanziamento, che ammonta a circa un milione di euro, rimodulando diversi punti del progetto, come da richiesta e sollecitazioni ministeriali. Ora, dopo questo via libera del Mase possiamo passare alla fase operativa. Lo facciamo, soprattutto, utilizzando fondi europei e senza dover mettere le mani nelle tasche dei cassanesi”.

