Appello dei professionisti dell’audiovisivo a Regione e Calabria Film Commission: «chiarezza sulle graduatorie»

COSENZA – I professionisti del settore audiovisivo calabrese attraverso una lettera aperta indirizzata alla Regione Calabria e alla Calabria Film Commission lanciano un appello a distanza di un anno dalla pubblicazione del bando per il sostegno alle produzioni audiovisive regionali, che ad oggi – nonostante promesse e rassicurazioni – non ha ancora prodotto alcuna graduatoria ufficiale.

“Questo silenzio pesa – scrivono i firmatari della lettera – perché dietro ogni progetto ci sono lavoratori, famiglie, professionisti che hanno investito tempo, risorse ed energie. Pesa perché senza certezze e senza programmazione, l’intero comparto non può crescere né vivere in condizioni dignitose”.

Il malcontento nasce soprattutto dal mancato rispetto delle tempistiche: durante un incontro tenutosi lo scorso agosto, era stato assicurato che le graduatorie sarebbero state pubblicate entro la fine del mese, ma ad oggi ancora nulla. “Non è una richiesta personale né di parte – si legge ancora nel testo – ma un atto di trasparenza e responsabilità verso chi lavora ogni giorno per costruire un’industria culturale solida e credibile in Calabria”.

I firmatari – oltre 70 tra registi, produttori, tecnici, attori e operatori del settore, a cui si aggiungono numerose realtà produttive come Amygdala Produzione, Open Fields, Arte 7 Lab, Ciakalabria Service e Lago Film – chiedono risposte immediate e concrete, sottolineando come il cinema possa essere per la Calabria motore di sviluppo, identità e occupazione qualificata. “Con fiducia attendiamo che la Regione Calabria e la Calabria Film Commission dimostrino, con i fatti, di credere davvero in questo settore e nelle persone che lo animano”.

Le maestranze e i professionisti del cinema e dell’audiovisivo calabrese:

M.Giorgia Boccuzzi

Laura Stancanelli

Carmela Bilotto

Maria Angela Rotundo

Francesco Cristiano

Gianluca Salamone

Emanuele Spagnolo

Maria Paola Selvaggi

Maria Messina

Emiliano Chillico

Maria Concetta Pennella

Domenico Adriani Berardi

Mauro Nastri

Fabrizio Agostino

Anna Nimpo

Gessica Loccisano

Sandra Perri

Gianluigi Bruno

Emiliano Barbucci

Massimiliano Bruno

Miriam Lacopo

Anna Giulia Aura

Carlo Iozzi

Giuseppe Tripodi

Nicola Labate

Giuseppe Caracciolo

Dayana Arcuri

Alessio Zaccuri

Valeria Cipolla

Paolo Cuzzilla

Antonio Giocondo

Simone Andrea Casile

Umberto Scimitto

Isabella Marino

Salvatore Paravati

Amygdala produzione

Monica Caminiti

Arte 7 Lab produzione

Valentina Corigliano

Ciakalabria service

Antonio Caracciolo

Simone Barbaro

Francesca Nocito

Giuseppe Mamone

Marinella Giorni

Giorgia Aquino

Felice Adriani

Giulia Pietropaolo

Roberta Leone

Agata Colao

Alessia Iacopetta

Roberto Barreca

Noemi Carrieri

Maria Grazia Belmonte

Barbara Rosanò

Alberto De Simone

Antonia Stelitano

Jessica Corrado

Alberto Bellini

Claudia Gullà

Lago Film – Alessandro Gordano

Anselmo De Filippis

Emanuele Oppido

Nicola Oliva

Antonio Abagnato

Giusy Cervadoro

Open Fields produzioni – Fabrizio Nucci

Andrea Rullo

Mauro Nigro

Francesco Aiello