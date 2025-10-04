Appello dei professionisti dell’audiovisivo a Regione e Calabria Film Commission: «chiarezza sulle graduatorie»

COSENZA – I professionisti del settore audiovisivo calabrese attraverso una lettera aperta indirizzata alla Regione Calabria e alla Calabria Film Commission lanciano un appello a distanza di un anno dalla pubblicazione del bando per il sostegno alle produzioni audiovisive regionali, che ad oggi – nonostante promesse e rassicurazioni – non ha ancora prodotto alcuna graduatoria ufficiale.
“Questo silenzio pesa – scrivono i firmatari della lettera – perché dietro ogni progetto ci sono lavoratori, famiglie, professionisti che hanno investito tempo, risorse ed energie. Pesa perché senza certezze e senza programmazione, l’intero comparto non può crescere né vivere in condizioni dignitose”.
Il malcontento nasce soprattutto dal mancato rispetto delle tempistiche: durante un incontro tenutosi lo scorso agosto, era stato assicurato che le graduatorie sarebbero state pubblicate entro la fine del mese, ma ad oggi ancora nulla. “Non è una richiesta personale né di parte – si legge ancora nel testo – ma un atto di trasparenza e responsabilità verso chi lavora ogni giorno per costruire un’industria culturale solida e credibile in Calabria”.
I firmatari – oltre 70 tra registi, produttori, tecnici, attori e operatori del settore, a cui si aggiungono numerose realtà produttive come Amygdala Produzione, Open Fields, Arte 7 Lab, Ciakalabria Service e Lago Film – chiedono risposte immediate e concrete, sottolineando come il cinema possa essere per la Calabria motore di sviluppo, identità e occupazione qualificata. “Con fiducia attendiamo che la Regione Calabria e la Calabria Film Commission dimostrino, con i fatti, di credere davvero in questo settore e nelle persone che lo animano”.
Le maestranze e i professionisti del cinema e dell'audiovisivo calabrese:
M.Giorgia Boccuzzi
Laura Stancanelli
Carmela Bilotto
Maria Angela Rotundo
