Tennis a Rende: termina il WTA 125, domattina le finali di singolo e di doppio

RENDE – Gran finale domani mattina del WTA 125. Alle 11, al campo centrale la finale del singolare che sarà anticipata alle 10 del mattino da quella del doppio al campo numero 3. Una decisione presa dagli organizzatori per le condizioni meteo nel pomeriggio in quanto si prevede pioggia sulla città di Rende.

Una settimana di tennis internazionale con un WTA 125 “Internazionali di Calabria” che per la prima volta è stato organizzato nella nostra regione. Per comprendere l’importanza di questo torneo basta citare il direttore dello stesso: Sergio Palmieri, “mister tennis”, per 27 anni direttore degli Internazionali di tennis di Roma e manager di uno dei più grandi tennisti del pianeta terra, quel John Patrick McEnroe per anni numero 1 al mondo e “poeta” riconosciuto della racchetta.

Lucidità e professionalità appartengono anche ad un Sergio Palmieri che ,in questa settimana, ha lasciato al centro sportivo di Rende la sua esperienza facendo crescere chi materialmente si prenderà cura dei campi in terra rossa durante il corso della stagione tennistica, ma anche tanti giovani tennisti della scuola tennis che ad ogni parola del direttore non potevano fare a meno di sgranare gli occhi desiderosi di conoscenza.

E’ stata una settimana tra professionalità, qualità e voglia di fare squadra ha fatto splendere ancora di più un centro sportivo che, con questo torneo, si è accreditato per ospitare altri grandi eventi internazionali. Un centro visitato e molto apprezzato dal team manager della nazionale italiana di Coppa Davis Michelangelo Dell’Era.