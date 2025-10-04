All’Unical il congresso nazionale della Società Italiana di Psico-oncologia: tecnologie digitali e contatto umano

- Advertisement -

RENDE – Nuove sfide e opportunità per la SIPO – Società Italiana di Psico-oncologia – che celebra il 40° anniversario dalla fondazione e torna in Calabria con il XVIII congresso nazionale dal tema “Psico-Oncologia 4.0 Connessioni digitali e contatto umano.

“Sarà un’occasione per riflettere sul ruolo del professionista psico-oncologo – afferma Angela Piattelli, presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia- in un contesto sempre più connesso e tecnologico, dove le relazioni umane restano fondamentali, arricchendosi di nuovi strumenti e modalità di intervento”.

Ad aprire i lavori giovedì 9 ottobre alle 14.30 nell’Aula Magna dell’Università della Calabria sarà la lectio magistralis del prof. Francesco Scarcello su Innovazioni Tecnologiche in sanità: L’Intelligenza Artificiale per migliorare le connessioni in oncologia e psico oncologia. Diversi i temi affrontati in tavole rotonde e sessioni di lavoro in programma nei tre giorni del congresso che si concluderà sabato 11 ottobre.

“Rifletteremo sulla trasformazione digitale in sanità- aggiunge la presidente Piattelli- sulla qualità del contatto umano nella relazione di cura e sulla formazione all’empatia digitale, vale a dire sulla capacità di trasmettere ascolto e vicinanza anche attraverso mezzi virtuali. La nuova formazione dei professionisti della relazione d’aiuto dovrà quindi coniugare sensibilità relazionale ed uso etico delle tecnologie. “

“Psico-Oncologia 4.0 rappresenta dunque una svolta: l’integrazione tra le connessioni digitali ed il contatto umano che mira a garantire trattamenti più accessibili, efficaci e personalizzati, con benefici concreti per pazienti e caregiver. Tale approccio innovativo può facilitare l’erogazione a distanza degli interventi psico-oncologici a quei pazienti che, durante le cure, sono impossibilitati ad usufruire degli interventi psico-oncologici in presenza”.

In occasione del 40° anniversario, la Presidenza, insieme al Consiglio Direttivo di SIPO, ha inteso istituire il “Premio Psico-Oncologia Italia”, un riconoscimento da assegnare a quanti hanno contribuito, e contribuiranno in futuro, ad una sempre maggiore affermazione della disciplina sul territorio italiano. Il Premio, alla sua I Edizione, è stato assegnato, ex aequo, a due personalità che si sono distinte nel campo della Psico-Oncologia: Alberto Scanni, Oncologo e fondatore di SIPO e Gabriella Morasso, Psico-Oncologa che ha dato un contributo decisivo allo sviluppo della disciplina in Italia.

“Ringrazio – conclude la presidente Piattelli – i partners che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento : Università della Calabria, Aziende del farmaco, Associazioni di pazienti, Fondazioni, Scuole di specializzazione, Regione Calabria, Provincia di Cosenza, ARSAC e Comune di Cosenza”.

“L’Università della Calabria è particolarmente onorata di ospitare il congresso nazionale Sipo – afferma la prof. Angela Costabile docente Unical – un’occasione importante per l’alto livello del programma e per la sinergia creata tra la Società Italiana di Psico Oncologia, il reparto di Oncologia dell’Azienda ospedaliera di Cosenza e la Facoltà di Medicina e Tecnologie digitali dell’Unical” “Opportunità di formazione- conclude la prof. Costabile – per le matricole del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche che prenderanno parte all’incontro”. Il congresso è stato accreditato, con il provider SIPO, presso il Ministero della Salute per dare la possibilità ai partecipanti di ottenere i crediti formativi ECM.