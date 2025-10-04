HomeArea Urbana

Cosenza, Dectar Ldt lancia ‘DectarLab’: ricerca e sviluppo per la cybersecurity in Calabria

La nuova società punta a rafforzare la sovranità tecnologica nazionale attraverso la formazione e la valorizzazione dei talenti locali

S.G.
COSENZA – La Calabria diventa protagonista di un nuovo percorso di innovazione tecnologica con la nascita di DectarLab Srl, azienda e laboratorio di ricerca per lo sviluppo di tecnologie avanzate per la sicurezza informatica. La nuova realtà nasce come spin-off di Dectar Ltd, ideatrice di ACSIA SOS, l’unica piattaforma nazionale di difesa digitale per le PMI, già riconosciuta come soluzione innovativa nel panorama della cybersecurity.

L’obiettivo di DectarLab

Da un lato, consolidare e sviluppare i servizi di assistenza, sviluppo e manutenzione della piattaforma ACSIA SOS; dall’altro, promuovere attività di ricerca e innovazione nell’ambito del Digital Trust, progettando nuovi SOC (Security Operation Center) e servizi di sicurezza avanzati.

Il fondatore calabrese ed ex studente Unical

“La scelta di fondare DectarLab a Cosenza – commenta Stefan Umit Uygur, fondatore e CEO di Dectar Ltd – nasce anche dalla mia storia personale: sono calabrese, ho studiato all’Università della Calabria e oggi torno con la mia azienda per portare innovazione e ricchezza a questo territorio. La nostra volontà è investire qui, creando nuove opportunità per le giovani generazioni. Crediamo fortemente che la cultura della sicurezza, della fiducia digitale e della sovranità tecnologica nazionale possa diventare un motore di sviluppo e attrattività per l’intero ecosistema locale e nazionale”.

DectarLab, che nasce dall’evoluzione di Dectar Italia, ha deliberato un aumento di capitale specificamente destinato a sostenere lo sviluppo delle attività e conferma il coinvolgimento delle risorse umane che hanno contribuito alla creazione di ACSIA SOS. A rafforzare il progetto è la presenza di Gianfranco D’Atri, già professore di Blockchain Technologies all’Università della Calabria, che assumerà il ruolo di direttore scientifico.

Percorsi formativi per le scuole superiori

La sede di DectarLab è stata fissata in Calabria, per favorire una stretta collaborazione con l’Università della Calabria, tra le più prestigiose realtà accademiche del territorio, e con l’intero ecosistema locale composto da imprese ICT, ricercatori, professionisti digitali e una nuova generazione di studenti e laureati. A conferma del suo impegno per il futuro, l’azienda avvierà anche un piano di rafforzamento delle risorse umane, che include percorsi formativi rivolti alle scuole superiori. La scelta della Calabria si inserisce in un percorso che valorizza l’impegno dell’Università verso l’innovazione e le tecnologie digitali, rafforzato dalla nomina a Rettore dell’Università della Calabria del prof. Luigi Greco – presidente della Società Italiana per l’Intelligenza Artificiale – confermando così la rilevanza strategica della regione nello scenario europeo.

Con questa iniziativa, DectarLab si propone come un polo di innovazione per la cybersecurity e il digital trust, contribuendo non solo a consolidare la difesa digitale e la sovranità tecnologica nazionale, ma anche a costruire nuove prospettive occupazionali e di crescita per la Calabria e le sue comunità.

