HomeArea Urbana

Cosenza Calcio e la concessione del Marulla, il sindaco Caruso pronto a mettere all’angolo Guarascio

Il sindaco di Cosenza pronto a rivedere la concessione del Marulla mettendo all'angolo il patron Guarascio «Investiremo il Consiglio comunale per rivisitare la convenzione con la società per l'utilizzo dello stadio. Se vuole vendere lo dimostri concretamente»

Marco Garofalo
Scritto da Marco Garofalo
Stima lettura: 3 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Lo avevamo scritto ieri al termine dell’assemblea dei tifosi del Cosenza Calcio al Cinema San Nicola, convocata dalla Curva Nord, alla quale ha partecipato il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, insieme al Presidente della società rossoblù Eugenio Guarascio, all’imprenditore Alfredo Citrigno e, in collegamento video dall’Umbria, all’avvocato Pietro Gigliotti, rappresentante di una cordata interessata all’acquisto del club. Il Comune potrebbe mettere spalle al muro il Presidente Guarascio “rivedendo” la convezione dello stadio Marulla. Una mossa chiesta da tempo dai tifosi che ieri ha trovato un varco proprio dal primo cittadino che più volte aveva rimarcato che serviva un atto del consiglio comunale.

In un momento di concitazione, Caruso ha preso il microfono in mano annunciando che intende coinvolgere il Consiglio comunale per una revisione della convenzione, approvata dallo stesso Consiglio a luglio 2023, che assegna in concessione per cinque anni lo Stadio San Vito-Gigi Marulla al Cosenza Calcio. L’obiettivo del primo cittadino è ridefinire i termini dell’accordo alla luce dei recenti sviluppi e della mancanza di chiarezza manifestata dalla società sulla possibile cessione del club.

Il Sindaco ha espresso forte delusione per l’atteggiamento del Presidente Guarascio, accusato di “svicolare” di fronte alle domande dei tifosi e delle istituzioni sulla cifra di vendita della società e sulle tempistiche di conclusione delle trattative con gli offerenti. “Il Presidente continua a dichiarare la volontà di cedere il club, ma senza fornire fatti concreti. Ci sentiamo presi in giro, e con noi tutta la città e la tifoseria che dimostra un attaccamento straordinario ai colori rossoblù”, ha sottolineato Caruso. Dribbla le domande insidiose e quando gli è stato chiesto di avanzare una proposta concreta di vendita, indicando una cifra precisa, si è arrampicato sugli specchi, arroccandosi sulle sue posizioni che non sono cambiate di un millimetro, nonostante continui a dichiarare pubblicamente che il suo intento è cedere la società“.

Una passione che ha radici forti ed antiche e che merita ben altre forme di riconoscenza e di sostegno. La situazione che si è venuta a determinare– rimarca Franz Caruso – non coinvolge più solo l’ambito sportivo, ma è diventata questione sociale”.

Durante l’assemblea, il Sindaco ha chiesto a Guarascio di comunicare una data precisa per definire la vendita, nonché di rendere pubblica la controfferta ricevuta dalla società per il gruppo guidato dall’avvocato Gigliotti. Su questi punti, però, le risposte sono state insufficienti: la data indicativa di chiusura della trattativa con Citrigno rimane il 15 novembre, mentre la controfferta comunicata da Guarascio agli imprenditori di fuori regione (dopo una offerta di 1,5 milioni più debiti) era a 5 milioni di euro, più l’assunzione della massa debitoria. Cifra ritenuta da Gigliotti sproporzionata e fuori da ogni logica.

Nella mia veste istituzionale – ha ribadito il sindaco – ho chiesto al Presidente – ormai sono mesi e mesi – di rendere pubblica la volontà della società circa il cammino che intende intraprendere. Mi sono attenuto scrupolosamente al patto di riservatezza di offerenti che volevano acquistare il Cosenza calcio, senza uscite pubbliche, perché sono rispettoso delle regole e della legge. Però questa sera siamo qui, non per chiedere scusa, il che ci sta pure, ma per definire una situazione che così com’è non può più andare. Se si vuole realmente vendere bisogna seguire le regole del commercio. Così diventa tutto aleatorio“.

Nonostante la frustrazione per l’esito dell’incontro, Caruso ha ringraziato i tifosi per la partecipazione civile e rispettosa, definendo l’iniziativa “meravigliosa” e “un grande risultato” per la comunità sportiva cosentina. “La comunità non si riconosce più in una società che ha fallito”, ha aggiunto il Sindaco, rimarcando la disponibilità iniziale dell’Amministrazione comunale a supportare il Cosenza Calcio, sostenendo che oggi la frattura tra città e società è diventata “insanabile”. Da qui la decisione di sottoporre la convenzione allo scrutinio del Consiglio comunale.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Davide Tavernise restituisce oltre 74mila euro: “Fondi pubblici tornano ai calabresi”

Calabria
COSENZA - Davide Tavernise, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Calabria, "conferma il proprio impegno per una gestione responsabile e trasparente...
carovana prevenzione komen cosenza

La Carovana della Prevenzione a Cosenza: screening gratuiti dal 4 al 6 ottobre in...

Area Urbana
COSENZA - Arriva a Cosenza, dal 4 al 6 ottobre, la Carovana della Prevenzione promossa da Komen Italia, in collaborazione con l’ASP di Cosenza....

Rende: confronto pubblico degli infermieri sul “Futuro della sanità tra ospedale e territorio”

Area Urbana
RENDE - Si è parlato di "traiettorie per dirigere un'assistenza di valore", di "dimissioni protette e modelli organizzativi a confronto", di "ospedali di comunità...
Gdf madonna fatima corigliano rossano

Corigliano Rossano, la Madonna di Fatima sorvola la città a bordo di un elicottero...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un momento di profonda spiritualità ha coinvolto la città di Corigliano-Rossano sabato scorso, in occasione del “Peregrinatio Mariae” della Madonna...
Tridico al nosocomio di Cosenza

Regionali, Tridico all’Annunziata di Cosenza: «sì al Policlinico Unical, ma priorità all’ospedale cittadino»

Area Urbana
COSENZA – Proseguono le visite negli ospedali della regione da parte di Pasquale Tridico, candidato a governatore per il campo largo. Questa mattina si...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37506Area Urbana22621Provincia19954Italia8049Sport3888Tirreno2978Università1479
-->
Marco Garofalo
Altri Articoli di Marco Garofalo

Leggi ancora

Cosenza Calcio
Sport

Decide Mazzocchi, Vettorel salva il risultato. Il Cosenza batte il Siracusa...

SIRACUSA - Il Cosenza espugna il De Simone di Siracusa trovando la prima vittoria esterna della stagione. Successo che porta la firma di Mazzocchi,...
Cosenza Giugliano Collage
Sport

Il Cosenza liquida il Giugliano con netto 4 a 1. Poker...

COSENZA - Nel silenzio del Marulla (erano poco più di 800 i tifosi presenti compresi gli ospiti) il Cosenza liquida la pratica Giugliano con...
A2 nuovo svincolo Settimo Rende
Area Urbana

Nuovo svincolo A2 a Settimo di Rende: la bretella viaria “Contrada...

RENDE – Passo in avanti per la realizzazione delle opere accessorie legate alle nuovo svincolo A2 a Settimo di Rende, considerato strategico per decongestionare...
Casertana Cosenza
Sport

Casertana-Cosenza 1 a 1: Garritano risponde a Kallon. Buona gara dei...

CASERTA - Un buon Cosenza, a tratti anche padrone del campo ma non basta. Contro la Casertana i rossoblu giocano una gara di carattere...
Cosenza Catania Collage
Sport

Il Cosenza strapazza il Catania, vince per 4 a 1 e...

COSENZA - Nel deserto del Marulla il Cosenza impone la prima sconfitta stagionale al Catania di Mimmo Toscano (fin qui a ponteggio pieno) con...
Calab-LAb
Ionio

Da ‘Foragabbu’ a ‘Chi ste Passannj’: il dialetto diventa moda con...

CORIGLIANO - ROSSANO (CS) - Prendi le espressioni dei tuoi nonni, quelle del dialetto "rossanese" colorite e identitarie che si ripetevano a casa. Poi,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA