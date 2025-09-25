- Advertisement -

COSENZA – Lutto nel mondo del calcio cosentino. Un brutto male si è portato via, a 75 anni, Giuseppe Valzoni, storico portiere del Cosenza Calcio alla fine degli anni 60 e successivamente preparatore atletico. Valzoni era anche nonno del nostro fotoreporter Marco Belmonte, a cui vanno le condoglianze da parte di tutta la redazione di Quicosenza. Arrivato a Cosenza dal Varese in Serie A, Valzoni si legò profondamente alla nostra città non solo come calciatore. A Cosenza costruì la sua famiglia continuando la sua carriera sportiva.

In Calabria difese i pali anche del Rende, con cui conquistò una storica promozione in Serie C e del Castrovillari. Fu estremo difensore anche del Modica e dell’Empoli. Dopo il ritiro dal calcio giocato, si era specializzato come preparatore dei portieri, collaborando anche con il Cosenza Calcio, al fianco di Gigi Marulla, negli anni difficili della Serie D. Valzoni verrà per sempre ricordato non solo come un atleta di talento, ma come un uomo dal cuore grande, capace di trasmettere passione, umanità e amore per il calcio a tutte le generazioni che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Per i vecchi tifosi del Cosenza Calcio il nome di Valzoni sarà per sempre legato alla gara contro l’Internapoli allo stadio “San Vito” nella stagione di Serie C 1969-70. Valzoni riuscì a parare per due volte consecutive un calcio di rigore fatto ripetere dall’arbitro, il signor Calì di Roma, che decretò la ripetizione per una terza volta del penalty.

Decisione che scatenò le ire dei tifosi del Cosenza con intemperanze e invasione di campo che potrò alla squalifica dello stadio. Un episodio rimasto scolpito nella memoria collettiva dei tifosi rossoblù. I funerali si terranno sabato 27 settembre alle ore 10:30 presso la Parrocchia SS. Salvatore di Castrolibero.