Siracusa-Cosenza: divieto di trasferta ai tifosi rossoblu. A rischio anche quella di Cerignola

Stop ai tifosi del Cosenza: vietata la trasferta di Siracusa. Giudizio sospeso per la trasferta di Cerignola al fine di "approfondire l'analisi dei rischi connessi alla gara"

COSENZA – Non ci sarà nessun nuovo esodo per i tifosi del Cosenza (doppio sold-out nelle gare di Crotone e Caserta) che rischiano di saltare la doppia trasferta: sicuro lo stop per quella di Siracusa mentre è a rischio quella contro il Cerignola prevista tra due settimane.

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni Sportive, su decisione del Cams (Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive) ha deciso per la chiusura del settore ospiti del “De Simone” imponendo il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi del Cosenza per la trasferta a Siracusa. Domenica 28 settembre è in programma il match contro gli aretusei alle 17:30 e valido per la settimana giornata del campionato di Serie C.

A rischio anche la trasferta di Cerignola

Nelle determinazioni adottate dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni Sportive è stato sospeso il giudizio anche sulla seconda trasferta consecutiva dei rossoblu, prevista contro l’Audace Cerignola il 5 ottobre-2025 “al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara“. Resta dunque una trafserta a

Al contempo, fino determinazioni in merito – evidenzia ancora l’osservatorio – si invitano le Leghe competenti a interessare le società affinché non sia avviata la vendita dei tagliandi e siano momentaneamente sospese le adesioni ai programmi di fidelizzazione“. Il rischio è una nuovo chiusura del settore ospiti o l’accesso imposto solo ai possessori di tessera del tifoso.

