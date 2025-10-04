Al Campo Scuola Coni di Cosenza domani, la staffetta solidale “Un giro di pista per la Polio”

- Advertisement -

COSENZA – Sarà una domenica all’insegna dello sport, della solidarietà e dell’impegno quella di domani 5 ottobre sulla pista del Campo Scuola Coni di Cosenza che ospiterà “Un giro di pista per la Polio”, la staffetta benefica organizzata dal Rotary Club Mendicino Serre Cosentine, in collaborazione con U.S. ACLI, ASD K42 Cosenza e con il patrocinio della FIDAL.

L’iniziativa coinvolgerà oltre 300 partecipanti, e nasce nell’ambito del Progetto Polio Plus, promosso dalla Rotary Foundation per sostenere la lotta all’eradicazione della poliomielite nel mondo. Ogni club Rotary è invitato a contribuire con donazioni annuali al progetto, e la staffetta si inserisce proprio in questa visione di attivismo e raccolta fondi attraverso la partecipazione attiva della comunità.

Ad affrontarsi sulla pista di atletica squadre miste e intergenerazionali, impegnate nella 4×400 metri o, per le fasce più giovani e meno esperte, in distanze ridotte. L’intero ricavato delle iscrizioni (10 euro a persona) e delle donazioni volontarie raccolte durante la giornata verrà devoluto al Distretto Rotary per essere destinato alla campagna Polio Plus.

L’ingresso è gratuito e, accanto alla manifestazione sportiva, saranno allestiti gazebo e stand dedicati agli sponsor, con punti ristoro e accoglienza per atleti e spettatori. Un’occasione per sensibilizzare anche chi non corre, ma intende partecipare comunque alla causa con una presenza concreta. Il Rotary International, da oltre 35 anni, è partner attivo della campagna globale per l’eradicazione della polio, insieme a OMS, Unicef, CDC e Bill & Melinda Gates Foundation. In questi anni sono stati vaccinati oltre 2,5 miliardi di bambini in tutto il mondo.