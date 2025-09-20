“Un giro di pista per la Polio”, l’evento di solidarietà del Rotary Foundation al Campo scuola di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – La lotta per l’eradicazione della poliomielite nel mondo prosegue senza sosta e la Commissione Polio Plus del Rotary Club Mendicino Serre Cosentine scende in campo con un’iniziativa solidale: la staffetta “Un giro di pista per la Polio”. L’evento, in programma il 5 ottobre 2025, all’interno del Campo Scuola del Coni a Cosenza, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere l’impegno della Rotary Foundation, che ha come traguardo finale la completa sconfitta di questa malattia.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con U.S. ACLI, ASD K42 Cosenza e con il patrocinio FIDAL, non è solo una gara, ma un evento dal forte valore simbolico. Il “giro di pista” richiama la ruota, emblema del Rotary e del suo desiderio di rendersi utile alla comunità, mentre la “staffetta” rappresenta idealmente il passaggio di consegne tra i presidenti del club, un segno di continuità e impegno.

L’evento è aperto a tutti e suddiviso in diverse categorie, tra cui studenti, insegnanti, professionisti, commercianti, forze dell’ordine e associazioni sportive. L‘accesso è gratuito, ma per partecipare alla staffetta è richiesta una quota di 10 euro a persona, che sarà interamente devoluta al Rotary International per la campagna Polio Plus. Inoltre, è possibile effettuare donazioni volontarie per contribuire alla causa.

I partecipanti saranno impegnati in una serie di prove di selezione (400 metri o distanza ridotta in base all’età) che si svolgeranno al mattino. I quattro atleti con i migliori tempi per ogni categoria avranno accesso alla finale del pomeriggio. L’iscrizione può essere effettuata contattando il numero 3395303768 e versando la quota sul conto bancario indicato sulla locandina dell’evento (IT47L0306909606100000169552).

Saranno allestiti stand e gazebo per gli sponsor, con punti ristoro per i partecipanti. Un’occasione per unire sport, solidarietà e l’impegno costante del Rotary per un mondo libero dalla polio.