COSENZA – I mutui nel 2025 diventano uno scoglio difficile da superare, ma il mercato inizia in qualche modo ad incoraggiare i consumatori (anche in Calabria). I dati non sono però così entusiasmanti sotto tanti punti di vista.
Fra aprile e maggio 2025 l’equilibrio fra tasso variabile e tasso fisso ha rappresentato un trend non del tutto incoraggiante, ma ora tutto si sarebbe indirizzato a vantaggio del primo. La strada è ancora lunga, il cammino è irto per tante persone che vogliono accendere un mutuo in Calabria: gli ostacoli sono tanti.
Tassi mutui in Calabria, cosa dicono i dati
Rispetto al 2024, Crotone è la provincia in cui l’età media dei richiedenti è maggiormente calata. A Cosenza ci sono gli immobili più economici, a Vibo Valentia invece quelli più cari della Regione. A ribadirlo è MutuiOnline.it che ha realizzato un’analisi sull’andamento del mercato dei mutui in Italia, nel caso specifico in Calabria.
Crescono importi medi richiesti e valore degli immobili. Rispetto allo scorso anno, Crotone è la provincia dove l’età media dei richiedenti mutuo è maggiormente calata. A Vibo Valentia gli immobili più cari della regione, a Cosenza i più economici.
|Provincia
|Età Media Richiedenti 2024 T3
|Età Media Richiedenti 2025 T3
|Durata Media Mutuo 2024 T3
|Durata Media Mutuo 2025 T3
|Importo medio richiesto 2024 T3 (€)
|Importo medio richiesto 2025 T3 (€)
|Valore Immobile Medio 2024 T3 (€)
|Valore Immobile Medio 2025 T3 (€)
|Catanzaro
|39,9
|41,1
|23,2
|24,5
|102.920
|122.261
|164.879
|183.676
|Cosenza
|40,4
|41,3
|22,7
|22,4
|102.461
|107.469
|153.899
|163.683
|Crotone
|40,2
|38,2
|21,5
|25,6
|113.000
|128.266
|178.212
|189.507
|Reggio di Calabria
|41,1
|42,0
|23,1
|22,8
|109.407
|108.606
|186.612
|169.478
|Vibo Valentia
|38,1
|38,5
|23,0
|23,9
|116.265
|137.496
|166.439
|208.036
Nel terzo trimestre dell’anno in Calabria, però, il fisso va ancora per la maggiore (oltre 90% delle richieste): la percentuale in questo caso è pari al 94,8% del mix e conferma una tendenza ormai assodata. In ogni caso le richieste con il mutuo al tasso variabile sono aumentate. Sono salite dallo 0,1% (luglio-settembre 2024) al 4% (settembre 2025).
Acquisto case a Cosenza e nelle province calabresi | Dati età media
Le richieste per acquistare la prima casa sono attualmente il 62,6% del totale, nel 2024 erano al 55,7%. Cosa cambia invece sul fronte importi? Allora, la richiesta media per un mutuo va da 106.600 euro a 115.400 euro, valore medio degli immobili oscilla fra 167.100 euro e 175.500 euro.
I dati forniti da MutuiOnline.it evidenziano una maggior propensione dei giovani crotonesi ad acquistare casa. L’immobile più caro si trova nella provincia di Vibo Valentia, quello più economica a Cosenza (e dintorni).
Crotone ha tra le altre cose la provincia con l’età media dei richiedenti in forte calo: si è passati da 40 anni e 3 mesi (terzo trimestre 2024) a 38 anni e 3 mesi (terzo trimestre 2025). Ecco i dati delle cinque province in Calabria per quanto riguarda l’età media di coloro i quali accendono un mutuo: i dati si riferiscono al paragone fra terzo trimestre 2024 e terzo trimestre 2025 (luglio-agosto-settembre).
- Catanzaro (nel 2025 41 anni e 1 mese, nel 2024 era 39 anni e 9 mesi);
- Cosenza (nel 2025 41 anni e 4 mesi, lo scorso anno era 40 anni e 4 mesi);
- Crotone (nel 2025 38 anni e 3 mesi, nel 2024 era 40 anni e 2 mesi);
- Reggio Calabria (nel 2025 42 anni, nel 2024 41 anni e 1 mese);
- Vibo Valentia (nel 2025 38 anni e 5 mesi, nel 2024 38 anni e un mese).
Quanto durano i mutui in Calabria
Crotone fa registrare l’incremento più alto per durata media dei mutui: prima era 21 anni e 6 mesi, attualmente 25 anni e 7 mesi. E con gli importi, qual è la situazione?
- Catanzaro (terzo trimestre 2024 >> 23 anni e 2 mesi, terzo trimestre 2025 >> 24 anni e 5 mesi);
- Cosenza (terzo trimestre 2024 >> 22 anni e 7 mesi, terzo trimestre 2025 >> 22 anni e 4 mesi);
- Crotone (terzo trimestre 2024 >> 21 anni e 5 mesi, terzo trimestre 2025 >> 25 anni e 6 mesi);
- Reggio Calabria (terzo trimestre 2024 >> 23 anni e 1 mese, terzo trimestre 2025 >> 22 anni e 8 mesi);
- Vibo Valentia (terzo trimestre 2024 >> 23 anni, terzo trimestre 2025 >> 23 anni e 9 mesi).
Valori medi delle case calabresi
La provincia più cara per valore medio di un immobile è quella di Vibo Valentia (dati luglio-settembre 2025), la più “economica” è Catanzaro.
- Catanzaro >> 164.879 euro nel 2024, 183.676 euro nel 2025;
- Cosenza >> 153.899 euro nel 2024, 163.683 euro nel 2025;
- Crotone >> 178.212 euro nel 2024, 189.507 euro nel 2025;
- Reggio Calabria >> 186.612 euro nel 2024, 169.478 euro nel 2025;
- Vibo Valentia >> 166.439 euro nel 2024, 208.036 euro nel 2025.