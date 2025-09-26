HomeProvincia

Lotto e Superenalotto, estrazioni vincenti nel Cosentino: si festeggia a Belvedere e Castrovillari

La provincia di Cosenza baciata ancora una volta dalla fortuna. Due città e altrettante vincite a suon di migliaia di euro

Le estrazioni di giovedì 25 settembre 2025 hanno visto la provincia di Cosenza protagonista al Lotto e anche al SuperEnalotto. Due vincite distinte e separate, accolte sicuramente con gioia dai fortunati.

Non è stato centrato il 6, l’ultimo risale al 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (provincia di Brescia). Il jackpot per l’estrazione di venerdì 26 settembre 2025 sale di fatto a 56,2 milioni di euro.

Superenalotto e Lotto premiano la Calabria, le cifre

L’estrazione di giovedì 25 settembre ha come protagonista la città di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza. Il “5” ottenuto nel Cosentino al SuperEnalotto vale la vincita di 32.536,27 euro: la vincita è avvenuta presso il Tabacchi Class (Via G. Fiorillo 96).

La fortuna bacia anche Castrovillari, in questo caso però la vincita riguarda il Lotto: ottenuti 25mila euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota Nazionale (ricevitoria in viale Enrico Fermi). A riportare la notizia è Agipronews.

SuperEnalotto

Ma i sorrisi non finiscono in Calabria perché con tre ambi e un terno sulla ruota Nazionale si sono aggiudicati 13.950 euro a Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, presso Piazza Vittorio Veneto. Decisivi in questo caso sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Cagliari.

Durante l’ultimo concorso del Lotto sono stati distribuiti premi per un totale di 4,9 milioni di euro in Italia: da inizio 2025 sono quasi 960 milioni di euro.

Gli ultimi precedenti nella provincia di Cosenza

Durante l’estate appena trascorsa, precisamente nell’altopiano Silano, è stato centrato un 5 per un totale di oltre 68mila euro. Spezzano della Sila ha potuto brindare ad una vincita al Lotto. Non sono trascorsi molti giorni dall’ultima vittoria al SuperEnalotto ottenuta all’interno della provincia di Cosenza.

Nella zona dell’Alto Tirreno Cosentino, con l’estrazione di venerdì 12 settembre 2025, sono stati vinti oltre 42mila euro a Scalea. La schedina era stata giocata presso la Rivendita Tabacchi N°14 in viale I Maggio, 23-25.

