Maxi sequestro di alcolici illegali, 4mila bottiglie di vino e champagne pregiato pronte alla vendita

Fra le bevande sequestrate spiccano anche amari e grappe di valore. Migliaia di bottiglie bloccate prima della messa in vendita

GIOIA TAURO (RC) – Denunciati cittadini italiani per presunte irregolarità sulle accise degli alcolici: gli alcolici illegali sono stati scoperti dopo un’attenta attività d’indagine. Sequestrate più di 4mila bottiglie, fra queste anche champagne. Il personale dei Carabinieri di Gioia Tauro ha denunciato due persone in stato libertà al termine di una perquisizione.

Alcolici illegali, i dettagli sul maxi sequestro

I militari hanno scoperto un deposito non autorizzato al cui interno erano presenti alcolici e bevande superalcoliche illegali alla vendita. In totale sono state posto sotto sequestrato 4.059 bottiglie.

Fra queste ci sono anche champagne, vini, grappe, amari di varie marche: il valore complessivo stimato è di circa 250mila euro. Lo stock è attualmente sotto sequestro al fine di tutelare la legalità e la sicurezza dei consumatori.

Al termine degli accertamenti, i due indagati sono risultati non essere in regola con le necessarie licenze, oltre alle iscrizioni presso Camera di Commercio e Agenzia delle Dogane e Monopoli, previste per la vendita di alcolici.

L’unico documento esibito era esclusivamente la SCIA inerente ad un laboratorio artigianale di dolci e gelati, ma il titolo era privo di validità per vendere le bevande oggetto del sequestro.

Contrasto alla vendita illegale

Con questa operazione l’Arma dei Carabinieri ha voluto nuovamente contrastare la diffusione di alcolici, venduti con irregolarità, così da contrastare un fenomeno dalle ricadute economiche importanti.

Senza dimenticare il fattore relativo alla sicurezza dei cittadini. Il sequestro rappresenta un intervento importante e tale da tutelare la libera concorrenza nel settore commerciale. In ogni caso le indagini continuano per rilevare ulteriori dettagli sulla vicenda.

